Soal Ujian/Ulangan SBK Semester 2 Kelas 10 2023 Lengkap Kunci Jawaban Seni Budaya & Keterampilan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian semester genap atau ulangan semester 2 tahun 2023 pelajaran SBK kelas 10 SMA/SMK hingga Madrasah Aliyah.

Ada beberapa contoh soal Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Setelah menjawab maka sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban hanya sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil belajarmu.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk mengasah kemampuanmu.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin luas wawasan dan pengetahuan terkait kompetensi SBK.

Soal Ujian Semester SBK Kelas 10:

1. Alat musik yang berupa bilah-bilah kayu, bambu, atau logam yang diletakkan berderet dan dipukul pada badan bahan yang berbunyi adalah tergolong jenis alat musik....

a. aerofon

b. kordofon

c. bambufon

d. membrafon

e. idiofon

Jawab : e

2. Jenis alat musik nonvokal kordofon adalah....

a. gendang

b. serunai

c. sasando

d. gambang

e. bonang

Jawab : c

3. Akor dasar mempunyai paduan nada dengan susunan....

a. C, F, dan G

b. A, C, dan D

c. A, B, dan C

d. C, E, dan F

e. D, E, dan A

Jawab : a

4. Struktur aransemen yang berfungsi sebagai bagian pengantar menunu lagu pokok disebut....

a. interlude

b. pengembangan

c. ritme

d. introduksi

e. melodi

Jawab : d

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan musik di bawah ini, kecuali....

a. penguasaan teknik memainkan alat musik

b. alat-alat musik dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dimainkan

c. badan senantiasa dalam posisi tegak

d. pembawa irama agar menjaga beat yang tetap

e. memainkan alat sendiri terlalu keras

Jawab : c

6. Fungsi instrumen balungan dalam seni gamelan adalah....

a. penjaga kestabilan tempo

b. pembawa melodi pokok

c. pelengkap lagu

d. pengatur irama

e. pengatur perubahan tempo

Jawab : b