Jadwal MotoGP Amerika 2023 Live Trans7 , Dominasi Francesco Bagnaia Vs Alex Rins Sang Pahlawan Honda

Yuk cek Jadwal MotoGP Amerika 2023 Live Trans7 lengkap untuk Balapan puncak penentu gelar juara di Circuit of The Americas atau COTA , Minggu 16 April 2023 hari ini .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Update Jadwal MotoGP Amerika 2023 .

Yang akan tayang di kanal Trans7 Live .

Dari Siaran Langsung MotoGP Amerika 2023 Minggu 16 April 2023 .

Balapan yang digelar di Circuit of The Americas atau COTA itu, akan langsung menyajikan duel langsung antara Ducati Vs Honda .

Seperti Singa yang dikepung kawanan Hiena , Alex Rins menjadi satu-satunya 'penyelamat' dan pahlawan bagi pabrikan Honda di Balapan seri ke 3 dalam kalender MotoGP 2023 musim ini tersebut.

Alex Rins menjadi satu-satunya Pembalap Honda yang akan bertarung di baris depan !

Tepat di belakang Francesco Bagnaia yang berhasil merebut Pole Position MotoGP Amerika 2023 .

Setelah menjadi yang tercepat selama sesi Kualifikasi , Sbatu 15 April 2023 .

Pada Starting Grid ke 3, 4 dan 5, seluruhnya akan langsung ditempati para Pembalap dengan motor dari pabrikan Ducati !

Barulah pada Starting Grid 6 dan 7, tak ditempati Pembalap Ducati .

Lantaran Starting Grid ke 6 diklaim Aleix Espargaro dari Tim Aprilia Racing .

Dan Urutan Start ke 7 menjadi milik andalan pabrikan Yamaha , Fabio Quartararo dengan sepeda motor Yamaha YZR-M1 .

Namun di 5 barisan Urutan Start terdepan, nyaris seluruhnya diklaim Pembalap Ducati andaikan tak ada Alex Rins .

Nah, keseruan perjuangan Alex Rins mencoba mematahkan dominasi Ducati dalam Balapan puncak MotoGP Amerika 2023 di Sirkuit COTA itu akan disiarkan secara langsung di kanal stasiun tv nasional, Trans7 .