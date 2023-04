BLACKPINK Raih Penghargaan Terbaru Guinness World Record, Streaming Spotify Terbanyak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tercatat saluran YouTube BLACKPINK mendapatkan 30.151.716.121 penayangan video, per 12 April 2023.

Hal tersebut menjadikan BLACKPINK memegang gelar untuk saluran musik grup yang paling banyak ditonton di YouTube.

Informasi ini diumumkan oleh Guinness World Records melalui laman resminya, guinnessworldrecords.com pada Jumat 14 April 2023.

Jumlah ini turut menggeser posisi Maroon 5 dengan 9 miliar penayangan, menurut data terakhir pada 2018 lalu.

Pada awal tahun ini BLACKPINK juga mencetak sejarah, video musik 'DDU-DU DDU-DU' menjadi yang pertama melampaui 2 miliar penayangan.

Kemudian pada 14 April 2023, video musik 'Pink Venom' ditonton lebih dari 600 juta kali.

Bahkan bulan lalu, BLACKPINK juga memecahkan Guinness World Record sebagai girl grup paling banyak streaming di Spotify.

Dengan total lebih dari 8,8 miliar streaming individu.

Tidak hanya itu, grup yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose ini juga memegang sejumlah rekor lain.

BLACKPINK memiliki pelanggan atau subscriber terbanyak untuk sebuah band di YouTube.

Termasuk sebagai grup K-pop wanita pertama yang mencapai No. 1 di UK Album Chart dan grup K-pop wanita pertama yang mencapai No. 1 di U.S. Album Chart.

BLACKPINK Jadi Penampil Utama di Coachella 2023

BLACKPINK kembali menjadi penampil utama atau headline di panggung festival Coachella 2023.

Coachella 2023 digelar di Empire Polo Club di Indio, California, Amerika Serikat.