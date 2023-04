Soal Jawaban Ujian Akhir Semester 2 Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs dan Soal Try Out USBN BI 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal-soal ujian Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs untuk akhir semester tahun ini.

Seluruh soal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengusaan materi pelajaran sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan ujian sekolah pada akhirnya.

Untuk itu, soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang tujuannya adalah supaya bisa menjadi bahasa evaluasi dari penguasaan materi yang telah diterima sebelumnya dalam pelajaran.

Pastikan untuk menjawab dan mengikuti semua soal agar mendapatkan gambaran dalam mengerjakan soal ujian sekolah, baik itu PAS, US, Try Out hingga USBN.

Berikut soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs

Baca juga: Soal USBN BI Kelas 12 SMA/SMK dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indonesia UAS

1. Berikut ini adalah unsur pembangun dalam sebuah cerpen, kecuali ....

A. tema

B. amanat

C. pengarang

D. alur

Jawabannya C

2. Cermatilah teks di bawah ini!

Suatu hari aku kesana. Hari itu siang. aku duduk di ruang depan seperti biasa. ada sebuah jambangan dengan bunga di dalamnya. Bunga- bunga mengapung di atas air bening. Jambangan itu sangat bagus. seperti kaca dengan ukiran. diletakkan pada sebuah meja rendah dengan empat kaki.

(Kuntowijoyo,"Dilarang Mencintai Bunga- Bunga)

Unsur pembangun yang menonjol pada kutipan cerita tersebut adalah ....

A. tokoh

B. latar waktu

C. latar tempat

D. penokohan

Jawabannya C

Cermatilah kutipan cerita berikut ini un tuk menjawab soal nomor 3 dan 4,

Lelaki tua itu sendiri saja. Kalau tidak, tentu istrinya telah mencacinya, bila pagi- pagi berbaring saja macam sekarang. "Pergi Pemalas," Kata istrinya andaikan dia di rumah. Tetapi, dia tak dirumah. Lelaki tua itu menjulurkan kaki sepuasnya, menyedot pipa sampai napasnya terasa sesak. Sekaranglah dia benar- benar bebas. Sepatutnyalah dia pergunakan kebebasan itu untuk bermalas- malas: Berbaring di kursi panjang menikmati langit, pepohonan dan kebunnya.

(Kuntowijoyo, "Sepotong Kayu untuk Tuhan")

3. Karakter tokoh lelaki tua dalam kutipan tersebut adalah ....

A. rajin, penakut

B. miskin, pemarah

C. malas, penakut

D. malas, kaya

Jawabannya C

4. Sudut pandang yang digunakan dalam cuplikan cerita tersebut adalah ....

A. orang pertama dan pelaku utama

B. orang pertama pelaku sampingan

C. orang ketiga serba tahu

D. orang ketiga sebagai pengamat

Jawabannya C

5. Tema yang tergambar dari cuplikan cerita tersebut adalah ....

A. Seorang lelaki tua yang gigih

B. Suami yang bebas

C. Lelaki tua yang menyiakan waktu

D. Istri yang pemarah

Jawabannya C

Bacalah kutipan cerita pendek berikut ini untuk soal nomor 6 dan 7

Di sekitar jalan simpang tiga dekat pasar, nama Paman Klungsu sudah lama mapan. Dia adalah sosok yang punya kuasa di tempat itu. Dengan andalan lengking peluitnya, Paman Klungsu bisa mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama di pagi hari. Pada saat itu, para pedagang laki-laki dan perempuan seperti beradu cepat mencapai pasar. Mereka naik sepeda atau motor dengan dua keranjang di bagian belakang. Puluhan anak SMP dan SMA dengan motor yang knalpotnya dibobok juga berebut keluar dari jalan kampung ke jalan raya. Tanpa helm, tanpa SIM. Tetapi mereka kelihatan tak peduli dan amat percaya diri. Guru-guru SD, beberapa di antaranya sudah bermobil ikut menambah kepadatan lalu lintas di simpang tiga itu. Maka, orang bilang, untung ada Paman Klungsu yang dengan lengking peluitnya bisa memuat semua menjadi lancar.

(Ahmad Tohari,"Paman Klungsu dan Kuasa Peluitnya")

6. Cuplikan cerpen diatas adalah bagian dari ....

A. koda

B. komplikasi

C. resolusi

D. orientasi

Jawabannya D

7. Latar tempat kutipan teks cerpen tersebut adalah ....

A. terminal

B. depan sekolah

C. simpang dekat pasar

D. pasar

Jawabannya C

8. Informasi yang sesuai dengan cuplikan cerita tersebut adalah ....

A. Suasana di simpang tiga selalu ramai dan semrawut setiap pagi.

B. Paman Klungsu adalah seorang polisi yang mengatur lalu lintas di persimpangan tiga itu.

C. Kemacetan jarang terjadi karena pengguna lalu lintas selalu tertib.

D. Paman Klungsu menjadi orang yang bertanggung jawab akan kemacetan yang terjadi setiap pagi.

Jawabannya A

9. Gubernur Jawa Tengah mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada awal semester genap mendatang di sekolah secara bertahap.

Kalimat tersebut dilihat dari verba pengisi fungsi predikat termasuk jenis kalimat ....

A. nominatif

B. aktif

C. inversi

D. pasif

Jawabannya B

10. Di bawah ini yang termasuk kalimat yang di dalamnya mengandung majas personifikasi adalah ....

A. Raja siang telah kembali ke peraduannya.

B. Angin berbisik menyampaikan salamku padanya.

C. Biarlah, yang berbicara sepanjang pelajaran akan jadi profesor.

D. Orang tuanya bekerja membanting tulang demi menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Jawabannya B

Baca juga: Soal Ujian Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Essay Lengkap Kunci Jawaban

11. Bacalah teks berikut dengan cermat!

(1) Fitri yakin, yang mengambil uangnya bukan Tineke walaupun uangnya ditemukan di tas Tineke. Tineke berusaha tidak terpancing dengan ejekan teman-temannya dan menenangkan hati dengan membaca buku. la ingin sekali masalah ini cepat selesai tetapi ia tidak ingin menyusul Fajar yang sedang bersarapan di kantin, ia tetap menunggu di kelas.

(2) Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu pada kertas dengan menggunakan jangka dengan diameter 8 cm, kemudian gunting sesuai pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca lalu jiplak polanya dan gunting kain percanya, ulangi sampai 60 bulatan. Jahit pinggirnya lalu tarik kemudian di tali, ulangi sampai 60 bulatan. Langkah selanjutnya, rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang lainnya dan kemudian bentuk pola seperti taplak meja. Setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah selesai membentuk taplak meja, kamu bisa merapihkan jahitannya agar terlihat lebih indah.

(3) Saat ini kenakalan remaja marak terjadi di masyarakat. Tawuran antar pelajar serta pergaulan bebas menjadi salah satu contoh kenakalan remaja. Kenakalan tersebut tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, kenakalan tersebut menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis.

(4) Terlepas dari kekurangan tersebut, nilai plus yang ditawarkan oleh film ini jauh lebih besar. Secara keseluruhan, film “Sabtu Bersama Bapak” telah berhasil dan layak ditonton bersama keluarga. Lewat film ini, penonton akan memahami betapa kebersamaan keluarga adalah sesuatu yang begitu penting. Tidak mengherankan jika selama menonton film ini banyak penonton yang tersentuh dan setelah menyaksikan film ini, banyak penonton yang merasa rindu pada keluarganya.

Paragraf yang berisi kutipan laporan percobaan ditandai oleh nomor ....

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

Jawabannya B

12. Bacalah kalimat berikut dengan cermat!

Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota paus pembunuh, karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki. Dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan.

Makna dari kata yang bercetak miring pada teks di atas adalah ....

A. hewan laut

B. hewan di antartika

C. hewan pemangsa hewan lain

D. hewan ganas

Jawabannya C

Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 33 s.d.35!

Tabel Pengamatan

No Jumlah Baterai Beda Potensial (volt) Nyala Lampu

1 1 baterai 5 redup

2 2 baterai 10 terang

3 3 baterai 15 sangat terang



13. Berdasarkan informasi tabel, topik yang sesuai untuk teks laporan percobaan tersebut adalah . . . .

A. peranan baterai sebagai alat untuk menyalakan lampu

B. hubungan beda potensial, baterai, dan terang redupnya nyala lampu

C. pengaruh jumlah baterai dalam menentukan terang redupnya nyala lampu

D. beda potensial pada baterai dalam menentukan terang redupnya nyala lampu

Jawabannya D

14. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tentang nyala lampu pada tabel tersebut adalah . . .

A. Semakin sedikit jumlah baterai yang digunakan, maka nyala lampunya akan semakin redup.

B. Semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, maka nyala lampunya akan semakin redup.

C. Semakin sedikit jumlah baterai yang digunakan, maka nyala lampunya akan semakin terang.

D. Semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, maka nyala lampunya akan terang secukupnya.

Jawabannya A

15. Kalimat pertanyaan yang sesuai untuk isi tabel tersebut adalah . . .

A. Bagaimanakah proses baterai menghasilkan beda potensial pada tabel tersebut?

B. Berapakah jumlah baterai yang diperlukan untuk membuat nyala lampu sangat terang?

C. Berapakah beda potensial yang diperlukan untuk membuat nyala lampu semakin redup?

D. Apakah terang redupnya nyala lampu hanya dipengaruhi oleh jumlah baterai dan beda potensial?

Jawabannya B

Bacalah kalimat berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 36 dan 37!

Air jeruk merupakan senyawa asam lemah sehingga menghasilkan reaksi gelembung yang sedikit dan tidak adanya nyala lampu.

16. Struktur kalimat yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut termasuk kalimat ....

A. kompleks/majemuk

B. simpleks/tunggal

C. langsung

D. tak langsung

Jawabannya A

17. Kata penghubung (konjungsi) yang digunakan dalam kalimat tersebut, yaitu ....

A. merupakan, adanya

B. yang, tidak

C. dalam, sedikit

D. sehingga, dan

Jawabannya D

18. Bacalah kalimat berikut dengan cermat!

Fotosintesis, merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya.

Fotosintesis, biokimia, dan nutrisi dalam kalimat tersebut merupakan istilah teknis yang digunakan dalam bidang...

A. Fisika

B. Kimia

C. Biologi

D. Geologi

Jawabannya C

19. Bacalah kutipan teks berikut dengan cermat!

Dari pemeriksaan pewarna pada makanan, yaitu warna bulu domba yang ditambah dengan larutan NH4 OH lebih gelap atau keruh dibandingkan kontrol (bulu domba yang tidak diberi perlakuan). Hal tersebut menunjukan bahwa pewarna makanan yang diperiksa merupakan pewarna alami.

Dalam struktur teks laporan percobaan, paragraf tersebut terdapat pada bagian …

A. tujuan

B. prosedur/ langkah-langkah

C. hasil percobaan

D. simpulan

Jawabannya C

20. Cermati urutan model penulisan laporan hasil percobaan berikut ini!

(1) Simpulan

(2) Pembahasan

(3) Cara Kerja

(4) Tujuan

(5) Kajian Teori

(6) Alat dan Bahan

(7) Hasil Pengamatan

Urutan struktur penulisan laporan hasil percobaan yang benar adalah ....

A. (4), (7), (2), (1), (5), (3), (6)

B. (4), (5), (6), (3), (7), (2), (1)

C. (4), (1), (3), (7), (2), (6), (5)

D. (4), (2), (6), (3), (7), (1), (5)

Jawabannya B

21. Tujuan penelitian tersebut adalah ....

A. mengetahui kandungan vitamin pada buah - buahan

B. merasakan rasa buah- buahan

C. syarat penilaian akhir semester

D. membeli buah- buahan

Jawabannya A

22. Kata eksperimen dalam kutipan bacaan tersebut bermakna ....

A. penelitian