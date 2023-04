35 Soal Ulangan / Ujian Sekolah IPA Kelas 9 dan Kunci Jawaban Soal PAT UKK USBN IPA Kls IX 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal IPA Kelas 9 untuk ujian sekolah Semester 2 tahun ini.

Sejulah soal ini memiliki pembahasan dari materi pelajaran yang akan muncul dalam ujian sekolah di akhir semester 2.

Ujian sekolah US, PAT, UKK, Try Out, USBN dan lainnya.

Maka dari itu, soal dilengkapi dengan kunci jawaban dengan tujuan untuk memberikan referensi dalam mengerjakan ujian sekolah.

Serta menjadi bahan evaluasi atas kemampuan diri dalam mengerjakan soal.

Perhatikan setiap soal sebagai pembelajaran dan latihan agar dalam mendapatkan gambaran dalam mengerjakan soal ujian sekolah nanti.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban IPA Kelas 9 SMP/MTs

1. Makanan yang dihasilkan dari fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus adalah …a. Kecap

b. Keju

c. Tempe

d. Yoghurt

Jawabannya c

2. Cara menghilangkan kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak medan magnet seperti dibawah ini, kecuali …

a. dipukul

b. dipanaskan

c. dililit magnet dengan arus bolak-balik (AC)

d. dililit magnet dengan arus searah (DC)

Jawabannya d

3. Pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk manusia, dinamakan dengan …

a. Biomolekuler

b. Biologi

c. Bioteknologi

d. Bioplacenton

Jawabannya c

4. Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya, dinamakan …

a. Mikroorganisme

b. Organisme

c. Mikrobiologi

d. Biologi

Jawabannya a

5. Bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, dinamakan …

a. Bioteknologi pangan tradisional

b. Bioteknologi pangan canggih

c. Bioteknologi pangan modern

d. Bioteknologi pangan konvensional

Jawabannya d

6. Terdapat 3 jenis mikroorganisme pada ragi tape seperti berikut ini, kecuali …

a. Aspergillus sp

b. Saccharomyces cerevisiae

c. Acetobacter aceti

d. Lactobacillus bulgaricus

Jawabannya d

7. Magnet mempunyai 2 kutub yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub-kutub yang senama didekatkan maka yang terjadi akan …

a. Tarik menarik

b. Tolak menolak

c. Dorong mendorong

d. Berdekatan

Jawabannya b

8. Berdasarkan dari sifat interaksi bahan terhadap magnet, terdapat 3 jenis sifat benda yaitu, kecuali …

a. Nanomagnetik

b. Diamagnetik

c. Paramagnetic

d. Feromagnetik

Jawabannya a

9. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti, besi baja, kobalt, dan nikel, dinamakan …

a. Paramagnetic

b. Diamagnetik

c. Feromagnetik

d. Nanomagnetik

Jawabannya c

10. Magnet mempunyai 2 kutub yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub-kutub yang tidak senama didekatkan maka yang terjadi yaitu …

a. Tarik menarik

b. Tolak menolak

c. Dorong mendorong

d. Berdekatan

Jawabannya a

11. Magnet pada bakteri digunakan untuk kegiatan navigasi dan bermigrasi. Dan beberapa bakteri mempunyai flagella ialah …

a. Berfungsi sebagai pendorong

b. Berfungsi sebagai pengikat

c. Berfungsi sebagai penarik

d. Berfungsi sebagai penyimpan

Jawabannya a

12. Yang meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet saat bermigrasi, ialah?

a. Comel

b. Yohannes Keppler

c. Kenneth Lohmann

d. Michael Faraday

Jawabannya c

13. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa bumi adalah sebuah magnet?

a. Blaise Pascal

b. William Gilbert

c. Michael Faraday

d. Yohannes Keppler

Jawabannya b

14. Apa yang dimanfaatkan oleh burung dengan menggunakan partikel magnetik dalam tubuhnya agar tercipta peta navigasi?

a. Pergerakan sinar matahari

b. Arah mata angin

c. Musim atau cuaca

d. Medan magnet bumi

Jawabannya d

15. Berikut ini yang merupakan pemanfaatan magnet pada migrasi hewan, kecuali …

a. Migrasi burung

b. Migrasi salmon

c. Migrasi penyu

d. Migrasi kera

Jawabannya d

16. Benda yang mempunyai kemampuan dapat menarik benda lain dinamakan …

a. Magnet

b. Besi

c. Baja

d. Alumunium

Jawabannya a

17. Sifat kutub-kutub magnet yang cenderung menghadap arah tertentu, dimanfaatkan untuk ….

a. pembuatan kompas

b. sebagai pemutus dan penyambung arus secara otomatis

c. interuptor dari bel listrik

d. pembuatan motor listrik

Jawabannya A

18. Ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet disebut ….

a. kutub magnet

b. sudut deklinasi magnet

c. garis gaya magnet

d. medan magnet

Jawabannya D