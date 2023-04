Soal Ujian Matematika Kelas 9 SMP MTS Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ujian Matematika kelas 9 SMP lengkap kunci jawaban soal.

Sedikitnya 20 soal pilihan ganda dirangkum untuk siswa.

Siswa dapat pergunakan soal ini untuk belajar.

Belajarlah dengan cermat dan teliti untuk hasil yang baik.

Berikut soal ujian Matematika kelas 9 SMP.

1. Bentuk rasional dari penyebutan fraksi; 5 / √6 =...

A. 5√6

B. 6√5

C. 5/6/6

D. 6/5/5

2. Koordinat bayangan pada titik P (2, 3) merupakan hasil dari refleksi dalam garis x = -1.

A. P'(-4, 3)

B. P'(4, 3)

C. P'(-4, -3)

D. P'(4, -3)

3. Bayangan yang terkoordinasi atas titik A (-2,5) > A' (- 2 + 3, 5 – 2) ialah...

A. '(1, -3)

B. (1, 3)

C. A' (- 1, -3)

D. A' (- 1, 3)

4. Segitiga ABC pada koordinat titik A (1, 2), B (3, 1) serta C (2, 4) jika diputar 90 derajat searah dengan jarum jam titik pusat O (0, 0).

Koordinat dari bayangan dari titik A, B dan C ialah...

A. '(4, -1), B' (1, -1) dan C '(3, -2)

B. A' (-1, -4), B' (-3, -2) dan C '(-4, -2)

C. A '(- 2, 1), B' (- 1, 3) dan C '(- 4, 2)

D. A “(1, 1), B” (2 , 3) dan C” (4, 3)



5. Koordinat titik A (3, 4) yang lebih jauh dari pusat O (0,0) telah memberikan gambar A' (6, 8). Faktor dari penskalaan terdilusi =...

A. -2

B. -1/2

C. ½

D. 2

6. Bentuk angka; 5 x 5 x 5 x 5, yaitu...

A. 44

B. 45

C. 54

D. 55

7. Angka yang merupakan bentuk root adalah...

A.2

B.3

C.4

D.5