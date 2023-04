Kolaborasi Bersama UID Kalbar, BoD PT PLN NP Gelar Roadshow Empowering Nusantara di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Dalam rangka meningkatkan kehandalan unit pembangkit dan pasokan listrik selama bulan ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri 1444 H, BoD PT PLN Nusantara Power gelar Road Show Empowering Nusantara di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Ruly Firmansyah, Direktur Keuangan Dwi Hartono, Vice President O & M Planning dan Control 5 I Putu Sudarsa beserta jajaran lainnya didampingi oleh Manager Unit di lingkungan UPDK Kapuas.

Manager PT PLN NP UPDK Kapuas Bahtiar Wibisana mengatakan dalam Roadshow Empowering Nusantara Direksi berkunjung ke salah satu Unit layanan yang dikelola oleh UPDK Kapuas yaitu ULPLTD Sungai Raya untuk memastikan kehandalan pembangkit tersebut agar tetap optimal dalam memasok tenaga listrik di Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pada acara puncak Board Of Directors (BoD) Roadshow Empowering Nusantara Direksi menyampaikan tujuan roadshow ini untuk meningkatkan intensitas komunikasi, memperkuat sinergi dan kolaborasi setiap insan PLN Group khususnya di Kalimantan Barat bersama PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat, sekaligus memastikan kesiagaan personel dan kehandalan pembangkit,” ungkapnya.

• Dirut PLN Raih Penghargaan The Most Reputable CEO in Digital Platform

Selain itu Direksi juga menyampaikan beberapa program perusahaan salah satunya membangun beberapa pembangkit di Ketapang untuk memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

Dalam closing Speech Direksi berpesan kepada seluruh pegawai yang hadir untuk selalu berpikir positif setiap saat dalam bekerja dan tetap semangat dalam menjalankan tanggung jawab serta menerapkan TEAM (Together Everyone Archieve More) di dalam Rumah Baru Bersama untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik.

Harapannya, kerja sama Board Of Directors dan Power People di dalam PLN Group kedepannya dapat meningkatkan kualitas dan keunggulan pelayanan perusahaan kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara. (*)