Soal Geografi Ulangan/Ujian Semester 2 Kelas 10 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Geografi Kelas X

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian atau ulangan semester 2 pelajaran Geografi kelas 10 tahun 2023.

Ada beberapa pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ulangan atau ujian semester 2 tahun 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban tentu akan membuat Anda muda mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk meningkatkan kompetensi Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan ujian semester.

Soal Geografi Kelas 12:

1. Kota A akhir-akhir ini sering dilanda banjir pada musim hujan meskipun curah hujan relatif kecil. Lokasi kota A dilalui sungai yang berhulu di kaki gunung yang telah terjadi banyak alih fungsi lahan hutan. Komponen geosfer yang berkaitan dengan fenomena alam ini adalah….

a. biosfer dan hidrosfer

b. atmosfer dan biosfer

c. biosfer dan litosfer

d. atmosfer dan hidrosfer

e. litosfer dan hidrosfer

Jawab : b

2. Ruang lingkup kajian geografi menurut Rhoads Murphy dalam The Scope of Geography, kecuali….

a. interaksi antara lingkungan fisik alam dan manusia

b. lingkungan fisik alam dan keruangan

c. kerangka regional dan analisis wilayah yang berciri khusus

d. aspek keruangan dan pemanfaatannya bagi tempat hidup manusia

e. persebaran dan ketertarikan manusia di bumi

Jawab : b

3. Pokok-pokok ruang lingkup studi geografi:

1) Kerangka regional dan analisis wilayah yang berciri khusus.

2) Interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik alam.

3) Kebudayaan manusia dan akibatnya terhadap alam.

4) Aspek keruangan dan pemanfaatannya bagi tempat hidup manusia.

Pernyataan tersebut yang benar adalah….

a. 1, 2, dan 3

b. 2, 3, dan 4

c. 1 dan 4

d. 1, 2, dan 4

e. 1, 3, dan 4

Jawab : d

4. Hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan alam juga merupakan objek kajian geografi ditinjau dari aspek….

a. hidrosfer

b. atmosfer

c. litosfer

d. pedosfer

e. biosfer