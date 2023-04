Soal USBN Bahasa Inggris Kelas 6 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Olimpiade B.Ing Kls VI SD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk ikuti pembahasan soal USBN Bahasa Inggris Kelas 6 dalam ujian sekolah berbasis nasional.

Seluruh soal untuk memudahkan siswa dalam belajar dan meningkatkan kemampuan dalam belajar menghadapi ujian sekolah.

Khususnya untuk ujian berbasis nasional yaitu USBN yang kemungkinan masih digelar, bisa dijadikan sebagai panduan dalam mengerjakan soal ujian sekolah lainnya.

Untuk soal Bahasa Inggris Kelas 6 sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan panduan serta referensi belajar dalam mengevaluasi penguasaan terhadap materi pelajaran.

Berikut soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI

Baca juga: Soal USBN Biologi Kelas 12 SMA/SMK dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Pilihan Ganda IPA Biologi MA

Soal Pilihan Ganda

1. He was crossing … yesterday.

a. TV

b. to the radio

c. bicycle

d. the river

Jawaban : d

2. I listened … this morning.

a. soccer

b. to the radio

c. TV

d. a magazine

Jawaban : b

3. You did not play … two days ago.

a. the river

b. to the radio

c. football

d. a book

Jawaban : c

4. I rode the … last week.

a. house

b. bed

c. bicycle

d. dog

Jawaban : c