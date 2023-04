Soal Ujian Sekolah Fisika Kelas 9 SMP/MTs Berikut Kunci Jawaban Lengkap Soal USBN Kurikulum 2013

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal fisika terdiri dari soal pilihan ganda Kelas 9 SMP/MTs.

Soal ini bertujuan untuk dijadikan panduan atau referensi bagi siswa dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Jawaban seluruh soal dan perhatikan seluruh soal yang ada, pastikan dijawab sendiri.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban untuk dijadikan gambaran dalam pelaksanaan ujian sekolah nanti.

Sehingga bisa dijadikan sebagai evaluasi diri dalam meningkatkan kemampuan serta penguasaan terhadap materi pelajaran.

Jika dalam pembelajarannya terhadap masalah, bisa langsung konsultasikan kepada guru atau orang tua.

Inilah soal pilihan ganda dan kunci jawaban Fisika Kelas 9 SMP/MTs

1. Suatu model atom yang diajukan memiliki kelemahan bahwa model atom ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Model atom yang memiliki kelemahan tersebut diajukan oleh ….

A. Dalton

B. J Thomson

C. Rutherford

D. Bohr

Jawaban : C

2. Partikel yang dapat berpindah-pindah disebut….

A. Proton dan elektron

B. Proton

C. Elektron

D. Neutron

Jawaban : C

3. Dua buah partikel bermuatan +3 C dan x mengalami gaya Coulomb sebesar 2,7 x 1010 N. Kedua muatan terpisah sejauh 2 m. Jika interaksi yang terjadi antara kedua muatan adalah tarik-menarik, maka nilai dan jenis muatan x adalah ….

A. 2 C dan negatif

B. 2 C dan positif

C. 4 C dan negatif

D. 4 C dan positif

Jawaban : C

4. Tiga buah hambatan listrik dipasang secara berdampingan. Pernyataan yang tepat mengenai karakteristik rangkaian tersebut adalah ….

A. Arus listrik yang mengalir pada ketiga hambatan sama besar.

B. Arus listrik yang mengalir pada ketiga hambatan tidak dapat ditentukan karena tidak diberitahu nilai hambatan listriknya.

C. Tegangan yang mengalir pada masing-masing hambatan sama besar.

D. Hambatan total dari ketiga hambatan tersebut lebih kecil dari nilai masing-masing hambatan.

Jawaban : A

5. Ibu memasak menggunakan rice cooker berdaya 40 watt selama 1 jam setiap harinya. Jika biaya listrik per kWh sebesar Rp1.500,00, setiap bulannya ibu harus membayar sebesar ….

A.Rp 1.000,00

B.Rp 1.200,00

C.Rp 1.500,00

D.Rp 1.800,00

Jawaban : D

6. Jika arus 4 amp dalam kawat yang mengaliri tepinya memiliki potensial beda 12 volt, sama dengan muatan menit yang mengalir melalui kawat…

a. 4 C

b. 12 C.

c. 60 C.

d. 240 C.

Jawaban : D

7. Jika muatan listrik 6 x 10-2 C mengalir dalam konduktor selama 30 detik, arus listrik kuat yang mengalir dalam konduktor ini adalah ..

a. 2 mA

b. 15 mA

c. 30 mA

d. 80 mA

Jawaban : A

8. Sepotong kawat pemandu memiliki panjang 50 cm, luas penampang 2 mm 2 dan hambatan listrik 100 ohm. Dengan demikian, resistansi jenis kawat adalah sama

a. 5 x 10 – 6 ohm

b. 2 x 10 – 5 ohm

c. 4 x 10 – 4 ohm

d. 5 x 10? ² ohm

Jawaban : C

9. Tiga resistor 3 ohm, 4 ohm dan 6 ohm dihubungkan secara paralel, kemudian kedua ujungnya dihubungkan ke baterai dengan EMF 8 volt dan resistansi internal 2/3 ohm. Tegangan pemerasan dari rangkaian adalah. . . .

a. 2,67 volt

b. 5,33 volt

c. 7,61 volt

d. 8.00 volt

Jawaban : C

10. Perlawanan konduktor dapat ditingkatkan dalam satu cara

a. meningkatkan perbedaan potensial

b. Tambah arus

c. menambah luas penampang

d. Perpanjang kawat

Jawaban : A

11. Faktor-faktor yang juga menentukan ketahanan kawat logam adalah

(1) kawat panjang

(2) kawat suhu

(3) area kawat penampang

(4) Jenis bahan kawat

Susunan yang benar adalah. . . .

a. 1, 2 dan 3

b. 1 dan 3

c. 2 dan 4

d. semuanya benar

Jawaban : D

12. Kabel koneksi yang terhubung ke baterai 6 volt menghantarkan arus listrik 0,5 ampere. Ketika kawat dipotong menjadi dua panjang yang sama dan terhubung secara paralel ke baterai, listrik sekarang mengalir. . .

a. 0,25 amp

b. 0,5 amp

c. 2.0 amp

d. 6 amp

Jawaban : D