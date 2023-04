Ucapan Idul Fitri Bahasa Inggris untuk Berkirim Selamat Lebaran Puasa 2023 , Coba Pilihan Teks Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk siap-siap menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H tahun ini.

Atau populer disebut juga dengan istilah Lebaran Puasa Ramadhan 2023 .

Satu di antara yang umum dilakukan pada hari raya Idul Fitri tersebut adalah saling berkirim Ucapan selamat Lebaran .

Nah, berikut kami tampilkan beberapa pilihan untuk Ucapan Idul Fitri tersebut .

Termasuk dalam teks dengan Bahasa Inggris .

Yang bisa Anda kirim kepada rekan kerja, Sahabat ataupun anggota keluarga .

Berikut selengkapnya , dalam ulasan Ramadhan Kareem Khazanah Islam Tribun Pontianak Minggu 9 April 2023 .

# Pilihan Ucapan selamat Idul Fitri 1444 Lebaran 2023 dengan Teks Bahasa Inggris

Inilah pilihan untuk Ucapan selamat Idul Fitri .

Atau Lebaran Puasa Ramadhan 2023 dengan teks yang berBahasa Inggris :

- There is no blessing in the world greater than a true friend. I thank God every day for giving me a friend like you. Eid Mubarak to you and your family!

- The month of Ramadhan has left us my friend, and the joyous occasion of Eid is present before us once more. May we all enjoy the festivities of Eid.

- Eid Mubarak! Seize the moment and be happy. Because very little is needed to make a happy life, it’s all within yourself and your way of thinking.

- Let this special occasion of Eid adorn your life with the colors of heaven. I wish a wonderful Eid day for you and your family.