Soal Bahasa Inggris Kelas 6 dan Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah UAS USBN Semester 2 Pilihan - Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk melatih kemampuan dalam mengerjakan soal Bahasa Inggris, berikut kumpulan soal Bahasa Inggris Kelas 6 Semester 2.

Soal kali ini menjadi panduan dan gambaran untuk menghadapi ujian sekolah yang akan dihapi siswa.

Untuk itu, semakin banyak berlatih soal maka akan semakin meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahamannya terhadap materi pelajaran.

Sehingga akan lebih siap untuk menghadapi ujian sekolah, UAS, USBN hingga lainnya.

Soal dilengkapi dengan kunci jawaban terdiri dari soal pilihan ganda dan isian.

Soal Pilihan Ganda

1. Mr. Eko is 1 m 90 cm. He is …

a. short

b. tall

c. bad

d. slim

Jawaban : b

2. Mrs. Alisa is 75 kg. She is …

a. slim

b. tall

c. fat

d. short

Jawaban : c

3. My sister is … . She always helps me.

a. kind

b. cruel

c. fat

d. bad

Jawaban : a

4. Mr. Ramon is an old man, but he is a … man.

a. clever

b. strong

c. short

d. beautiful

Jawaban : b