Soal Ulangan/Ujian UAS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs.

Soal-soal dalam artikel ini dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester 2 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Sandingakn jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Bahasa Inggris.

Baca juga: Soal Prakarya SMP Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban Ulangan Pilihan Ganda

SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 8:

Read the text to answer question number 1 to 4

When I was in elementary school, I really loved football. Every Saturday afternoon I

practiced in school field with my team and my coach. They were strong and smart players.

The coach was couching very discipline. He would grounded anyone who came late and not

obey the team rules.

1. When did the writer really love football?

a. When he was in elementary school

b. Every Saturday afternoon

c. When he came late and not obey the team rules

d. When he was in junior high school

Jawab : a

2. Where the writer used to play football

a. In stadium

b. In the sport hall

c. In his own field

d. In a school field

Jawab : d

3. How was the couch couching him?

a. Strong

b. Smart

c. Discipline

d. Lazy

Jawab : c