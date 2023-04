Soal Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal USBN BI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ujian sekolah Bahasa Indonesia kelas 9 SMP/MTs 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum untuk bahan belajar menghadapi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabannya.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan maka mintalah bantuan pada guru.

Setelah menjawab pertanyaan maka sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan Bahasa Indonesia yang ada menunjukan penguasaan materi yang baik.

Soal Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP:

1. Perundang-undangan terkait penanganan kesehatan perlu ditinjau kembali agar pengelola kesehatan masyarakat bisa lebih terintegrasi, hal ini diungkapkan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan Iskandar Istorus, disela diskusi kesehatan masyarakat Indonesia. Undang-undang yang ada perlu ditinjau lagi sehingga.

Rangkuman paragraf tersebut adalah……..

a. Diskusi tentang kesehatan masyarakat Indonesia ditinjau lagi.

b. Perundang-undangan tentang kesehatan perlu di tinjau kembali.

c. Sambutan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan ditanggapi.

d. Pengelola kesehatan masyarakat harus di intregarasi.

Jawab : B

2. OSIS SMP Pontianak akan mengadakan lomba kebersihan kelas dalam rangka menyambut ulang tahun XIII

slogan yang sesuai denga ilustrasi tersebut adalah……

a. Siswa yang bijak peduli kesehatan.

b. kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

c. Kebersihan tidak dapat terwujud tanpa tindakan.

d. Buang sampah sembarangan , cermin orang serampangan.

Jawab : A

3. Bacalah tajuk rencana berikut dengan saksama!

Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan dirugikan.

Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar sistem yang kurang terbuka (out of the shadows). Dengan kata langkah itu pula, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat …

a. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan oleh presiden.

b. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the shadow).

c. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

d. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi.

Jawab : D

4. Bacalah kutipan novel berikut ini!

Untuk pergi bersama-sama ke rimba tempat mereka mengumpulkan damar, mereka harus meninggalkan Kampung Air Jernih, yang terletak di tepi Danau Bantau. Air Jernih terletak pula di tepi Sungai Putih yang bermuara ke danau. Di pinggir muara sungailah terletak kampung mereka. Mereka menuju hutan dengan menyusuri tepi sungai, memudikinya, memasuki hutan, dan mendaki gunung-gunung. Sungai tak dapat dilalui dengan perahu karena penuh dengan batu besar dan karena sungai mengalir dengan derasnya turun dari gunung-gunung. Tapi …

Unsur intrinsik yang terdapat dalam penggalan novel di atas adalah :

a. alur dan latar

b. alur dan tema

c. ema dan sudut pandang

d. tema dan karakter

Jawab : A

5. Topik karya tulis : pemuda sebagai calon pemerintahan masa depan

Permasalahan yang sesuai dengan topik karya tersebut adalah……

a. Apa yang harus dimiliki demi masa depan pemerintahan ?

b. Bagaimanakah menjadi pemimpin pemerintahan?

c. Pemuda dari daerah mana yang pantas jadi pemimpin masa depan?

d. Pemuda yang bagaimanakah yang mampu memimpin pemerintahan masa depan?

Jawab : D

6. Bacalah penggalan tajuk rencana berikut dengan saksama!

(1) Kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang. (2) Uang memang penting untuk hidup, tetapi kebahagiaan seseorang tidak bergantung pada uang yang dimilikinya. (3) Jika kebahagiaan bergantung pada uang semata-mata, pastilah hanya orang-orang kaya saja yang menikmatinya. (4) Kenyataannya tidaklah demikian. (5) Banyak orang yang kaya harta, tetapi tidak bahagia. (6) Sebaliknya, banyak orang miskin harta, tetapi berbahagia hidupnya.

Simpulan tajuk tersebut adalah …

a. Uang merupakan sarana memperoleh kebahagiaan.

b. Kebahagiaan tidak hanya tergantung pada uang.

c. Kekayaan bisa menjadikan seseorang bahagia.

d. Harta benda dapat menyenangkan seseorang.

Jawab : B

7. Kalimat pengantar yang tepat untuk mengawali pembacaan naskah pidato adalah…..

a. Hadirin yang saya hormati, izinkan menyampaikan pidato yang berjudul

b. Hadirin yang saya hormati, untuk menghemat waktu, baiklah saya akan bacaankan pidato ini.

c. Hadirin yang saya hormati, yang saya hormati, berikut ini saya sampaikan pidato Bapak……

d. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyanpaikan pidato yang ditulis oleh Bapak……

Jawab : C