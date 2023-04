Mengapa Saat Ini Sulit Membedakan Centag Biru Pada Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini tampilan informasi baru ini membuat centang biru berbayar dan centang biru legacy atau gartisan menjadi sulit dibedakan.

Dimana sebelumnya twitter memang mengubah tampilan informasi lencana atau centang biru milik pengguna.

Awalnya, centang biru legacy yang diberikan kepada akun-akun berpengaruh menampilkan informasi yakni.

"This account is verified because it’s notable in government, news, entertainment, or another designated category" saat dicek.

Sementara centang biru berbayar yang berasal dari langganan Twitter Blue bertuliskan "This account is verified because it’s subscribed to Twitter Blue".

Dengan demikian, pengguna Twitter bisa membedakan mana akun yang benar-benar mendapat centang biru karena dianggap berpengaruh, dan mana akun yang mendapat verifikasi biru karena bayar.

Namun, kini informasi status akun tersebut menjadi campur aduk. Twitter menampilkan keterangan "This account is verified because it's subscribed to Twitter Blue or is a legacy verified account".

Sebagaimana dihimpun dari TheWashingtonPost pada Rabu 5 April 2023, langkah ini terpaksa dilakukan.

Karena Twitter konon tidak bisa begitu saja menghapus ikon centang biru dari semua akun yang pernah mendapatkannya.

Twitter sendiri sekitar akhir Maret lalu memang berencana menghapus status (lencana) "centang biru" atau verified badge di semua akun yang tidak berlangganan Twitter Blue.

Penghapusan status verifikasi dari akun Twitter ini kabarnya akan memakan waktu lama.

Lantaran melibatkan banyak data yang tersimpan dalam database.

Terlebih lagi, proses ini konon bakal melibatkan banyak orang sehingga penghapusan ikon centang biru kemungkinan akan sulit dilakukan.

Mengingat Twitter belakangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Belum bisa dipastikan apakah proses penghapusan status verifikasi akun Twitter dari sistem internal perusahaan ini akan berlanjut atau tidak.

Untuk sementara, akun-akun Twitter dengan centang biru sungguhan atau legacy sampai saat ini belum kehilangan verifikasi birunya.

Namun, dengan campur aduknya informasi soal verifikasi biru asli dan berbayar tersebut, kredibilitas akun-akun centang biru di Twitter akan semakin sulit dibedakan.

Bisa dibilang demikian lantaran pengguna mungkin saja bingung apakah akun tersebut hanya akun palsu yang berlangganan Twitter Blue sehingga mendapat centang biru.

Atau akun berpengaruh yang memang mendapatkan status centang biru legacy karena ketenaran dan kredibilitas pemilik akun. (*)