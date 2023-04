Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan: Ada Duel Shakur Stevenson, Jesse Rodriguez Hingga Sebastian Fundora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia akhir pekan 8-9 April 2023 menyajikan sejumlah laga seru untuk disaksikan.

Diantaranya adalah pertarungan antara Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino.

Pertarungan yang dijadwalkan 12 ronde ini merupakan laga eliminaor sabuk WBC kelas ringan.

Pemenangnya jadi penantang sabuk WBC yang dipegang oleh Devin Haney.

Kemudian ada perebutan sabuk WBO kelas terbang yang kosong antara Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez.

Jesse Rodriguez sendiri rela melepas sabuk WBC miliknya untuk turun kelas dan bertarung untuk sabuk WBO yang lowong ini.

Tak kalah seru, Kenshiro Teraji petinju asal Jepang mempertahankan sabuk WBA dan WBC miliknya dari Anthony Olascuaga.

Anthony Olascuaga sendiri merupakan petarung yang baru masuk ke Tinju Dunia profesional pada 2021.

Lalu yang juga tak bole dilewatkan adalah Tinju Dunia Sebastian Fundora vs Brian Mendoza.

Sebastian Fundora mempertahankan sabuk WBC Interim kelas welter miliknya.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia akhir pekan 8-9 April 2023

SATURDAY, APRIL 8

* San Antonio, Texas (DAZN)

Jesse Rodriguez (No. 4 jr. bantamweight) vs. Cristian Gonzalez

12 rounds – flyweights (for vacant WBO title) – more info