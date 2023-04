TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban soal bahasa Inggris SMP kelas 9 pilihan ganda.

Terdapat 20 soal dan kunci jawaban mata pelajaran bahasa Inggris.

Siswa dapat berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini.

Latihan dilakukan untuk mengikuti ujian sekolah.

Harapannya dengan berlatih siswa mendapatkan nilai yang tinggi.

Berikut soal bahasa Inggris SMP kelas 9.

1. Neni : Would you like to accompany me to the shop?

Rina : ... I want to buy some snack too.

Neni : OK, then. Let’s go!

A. I’m not

B. Sorry

C. Certainly

D. I have doubt

Read text for question no. 2-5!

Elephants: The Amazing Animals

Elephants are the largest land animals on earth. They have the largest brains of any mammals.

Elephants talk to each other. Researchers have discovered more than 50 different types of calls that they

use to communicate with each other. Their trunks are strong enough to pick up trees but sensitive enough to pick up flowers.

They use them as tools to sweep paths, to scratch themselves, and to swat flies.