Live Hasil Tinju Dunia Anthony Joshua vs Jermaine Franklin, Sang Penantang Kejutkan AJ!

Anthony Joshua dari Inggris (kanan) merayakan saat wasit merawat Alexander Povetkin (kiri) dari Rusia setelah ia tersingkir dalam pertarungan gelar kelas berat dunia tinju mereka di Stadion Wembley di barat laut London pada 22 September 2018. Anthony Joshua dari Inggris mempertahankan gelar Tinju Internasionalnya Gelar kelas berat Federation, World Boxing Association dan World Boxing Organization dengan penghentian ronde ketujuh Alexander Povetkin di Stadion Wembley London pada 22 September 2018. Cek Live Hasil Tinju Dunia Aj vs Frankline dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil atau Live Score Tinju Dunia kelas berat antara Anthony Joshua vs Jermaine Franklin melalui link yang tersedia diartikel ini.

Sampai berita ini diturunkan, duel AJ julukan Anthony Joshua vs Jermaine Franklin memasuki ronde kelima.

Pada dua ronde awal, AJ terhitung mulai mendominasi Jermaine Franklin.

Namun demikian dironde ketiga, Jermaine Franklin berhasil memberikan kejutan.

Sejumlah pukulan yang masuk memberikan petinju asal Amerika Serikat itu keunggulan.

Namun demikian dironde keempat dan kelima AJ kembali brutal.

Petinju yang kini dilatih oleh Derrick James ini membuat Jermaine Frankline kelimpungan.

Seperti diketahui Tinju Dunia yang berlangsung di O2 Arena London ini Live di DAZN.

Untuk menyaksikannya ada biaya yang harus dikeluarkan.

Para pecinta Tinju Dunia dapat berlangganan DAZN di Inggris Raya seharga £9,99 per bulan atau membayar £99,99 untuk setahun.

Namun demikian pertarungan ronde peronde dapat diakses melalui link Live Score atau live hasil yang tersedia.

Live Score atau live Hasil Tinju Dunia Anthony Joshua vs Jermaine Franklin, KLIK DISINI

Anthony Joshua (kiri), Eddie Hearn (tengah) dan Jermaine Franklin saat foto bersama jelang duel sabtu 1 April 2023 waktu setempat (net/Boxing Scene)

Tale of The Tape Anthony Joshua vs Jermaine Franklin

Anthony Joshua (24-3, 22 KO)