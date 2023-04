Soal USP Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs Lengkap Kunci Jawaban USBN Bahasa Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal USP Ujian Sekolah Bahasa Indonesia kelas 9 SMP/MTs 2023.

Cermati soal-soal yang ada dalam artikel ini.

Soal yang dirangkum dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian sekolah yang akan berlangsung.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan Adik-adik.

Semakin banyak latihan soal maka semakin luas wawasan Anda.

Ingat soal-soal yang ada hanya sebagai bahan latihan.

Mungkin saja soal yang keluar nantinya mempunyai pola yang sama.

Soal Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP:

1. Perundang-undangan terkait penanganan kesehatan perlu ditinjau kembali agar pengelola kesehatan masyarakat bisa lebih terintegrasi, hal ini diungkapkan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan Iskandar Istorus, disela diskusi kesehatan masyarakat Indonesia. Undang-undang yang ada perlu ditinjau lagi sehingga.

Rangkuman paragraf tersebut adalah……..

a. Diskusi tentang kesehatan masyarakat Indonesia ditinjau lagi.

b. Perundang-undangan tentang kesehatan perlu di tinjau kembali.

c. Sambutan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan ditanggapi.

d. Pengelola kesehatan masyarakat harus di intregarasi.

Jawab : B

2. OSIS SMP Ujung Pandang akan mengadakan lomba kebersihan kelas dalam rangka menyambut ulang tahun XIII

Slogan yangb sesuai denga ilustrasi tersebut adalah……

a. Siswa yang bijak peduli kesehatan.

b. kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

c. Kebersihan tidak dapat terwujud tanpa tindakan.

d. Buang sampah sembarangan , cermin orang serampangan.

Jawab : A

3. Bacalah tajuk rencana berikut dengan saksama!

Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu. Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang akan dirugikan.

Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar sistem yang kurang terbuka (out of the shadows). Dengan kata langkah itu pula, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat …

a. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang dilakukan oleh presiden.

b. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the shadow).

c. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

d. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang korupsi.

Jawab : D

4. Bacalah penggalan karya tulis berikut dengan saksama!

……. lebih dari 50 persen siswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran menanggapi drama. Berdasarkan fakta diatas guru Bahasa Indonesia dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan, supaya pembelajaran dapat menarik minat belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK seorang guru dapat memberikan contoh-contoh konkret berupa visualisasi drama. Sehingga siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur struktur pembangun drama secara tepat.

Cuplikan karya tulis diatas merupakan bagian…

a. Pendahuluan

b. Tujuan

c. Rumusan Masalah

d. Latar Belakang Masalah

Jawab : D

5. Seminggu sekali saya meminjam novel remaja diperpustakaan.

Kalimat yang berpola sama dengan kalimat tersebut adalah…..

a. Tiap minggu, adik menari jangger Bali di sanggar bermodern

b. Dua hari yang lalu, dia menangis tersedu-sedu dirumah bibi

c. Kamis minggu depan, saya aka mengali bersam-sama ke klam pancing.

d. Setiap hari Selasa , Anwar mengendari motor ke kantor.

Jawab : D

6. Kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang mana telah bersedia untuk memenuhi undangan kami

Penggunaan kata yang mana dalam kalimat di atas mengakibatkan kalimat itu menjadi kalimat yang tidak baku. Kata yang mana sebaiknya …

a. dihilangkan dari kalimat itu

b. tetap dipertahankan seperti itu

c. ditambah dengan kata hadirin

d. diganti dengan kata yang

Jawab : D