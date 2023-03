Soal USP Sosiologi Kelas 12 SMA 2023 dan Ujian Sekolah US, USBN Try Out - UAS Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Yuk ikuti pembahasan soal dan kunci jawaban mata pelajaran Sosiologi untuk Kelas 12 SMA dalam rangka persiapan menghadapi ujian sekolah.

Untuk saat ini sekolah tengah menghadapi USP Ujian Satuan Pendidikan bagi para siswa.

Selain itu untuk Sosiologi ini, akan terdapat pula ujian US, USBN Try Out hingga UAS, sehingga semakin banyak latihan maka akan semakin baik.

Jumlah soal ini sebagai evaluasi pula terhadap penguasaan siswa terhadap materi pelajaran agar dapat mengerjakan soal dengan benar.

Soal dan kunci jawaban sepenuhnya hanya sebagai latihan dan panduan bagi para siswa dalam menghadapi ujian sekolah.

Soal Pilihan Ganda.

1. Perkembangan ilmu teori dalam ilmu Sosiologi terus mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya beragam teori baru mengenai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialogi bersifat….

a. Nonetis

b. Kumulatif

c. Teoritis

d. Spekulatif. Emperis

Jawaban: B

2. Perbuatan-perbuatan yang ada di bawah ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap usage, kecuali ….

a. mencuri

b. berbicara pada saat makan

c. menyela percakapan orang lain

d. memakai rok mini bagi wanita

Jawaban: A

3. Dalam sebuah proses pada perubahan sosial ada pula golongan orang-orang tertentu yang akan menghalangi terjadinya perubahan karena mereka mempunyai kepentingan tertentu, yaitu disebut….

a. dinamis

b. reformis

c. status quo

d. key people

Jawaban: C

4. Perhatikan ciri-ciri interaksi sosial berikut:

1. Memiliki kecenderungan untuk menimbulkan perpecahan

2. Masing-masing pihak bersaing untuk mencapai tujuan

3. Tidak disertai dengan unsur kekerasan

Berikut ini yng merupakan interaksi sosial berdasarkan ciri-ciri diatas adalah….

a. Pak Tomi menghasut warga untuk tidak menyetujui keputusan ketua RT

b. Kelas X dan kelas XI berkompetisi dalam pertandingan sepak bola

c. Dini memarahi Nada karena tersinggung denngan ucapannya

d. Pak Tono memukul istrinya karena berada di bawah pengaruh alkohol

Jawaban: B