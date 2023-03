Soal Ujian Sekolah USP Fisika Kelas 12 2023 Beserta Kunci Jawaban USBN - UAS

Soal ujian sekolah untuk dihadapi di semester 2 pada tahun 2023 Kelas 12. Mulai dari ujian sekolah, try out hingga UAS.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal Fisika Kelas 12 dalam bentuk pilihan ganda yang akan dihadapi peserta didik pada ujian sekolah Semester 2 tahun 2023 ini.

Pembahasan soal ini lengkap dengan kunci jawaban untuk dijadikan latihan dan contoh terkati soal ujian sekolah yang akan dihadapi.

Mulai dari pelaksanaan Ujian Satuan Pendidik (USP), Ujian Sekolah (US), Try Out, USBN hingga UAS semuanya saling berkaitan yang kemungikinan muncul.

Untuk itu kerjakan soal ini sebagia bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal pada pelaskanaan ujian sekolah.

Serta dapat dijadikan sebagai gambaran tentang soal-soal yang akan diterima nanti.

Soal Pilihan Ganda

1. Diantara radiasi elektromagnetik ini, yang mempunyai panjang gelombang terpendek yaitu…

a.ultraviolet

b. cahaya tampak

c. inframerah

d. gelombang mikro

e.sinar X

Jawaban: E

2. Sebagian besar massa atom dan muatan positif pada sebuah titik di tengah-tengah atom disebut inti atom. Pernyataan ini merupakan model atom menurut…

a.Demokritus

b. John Dalton

c.Thomson

d. Niels Bohr

e.Rutherford

Jawaban: E

3. Berikut adalah beberapa zat radioaktif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

1. N-15 (deuterium)

2. I-131 (Iodium)

3. C-14 (Karbon)

4. Co-60 (kobalt)

Radioaktif yang bermanfaat di bidang kedokteran yaitu

a. 2 dan 4

b.1 dan 3

c. 2 dan 3

d. 1 dan 2

e. 3 dan 4

Jawaban: A

