Soal Ujian Sekolah PAI USP SMP Kelas 9 2023 Lengkap Kunci Jawaban USBN - UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal pada ujian sekolah ada baiknya mengerjakan soal-soal latihan.

Untuk menghadapi ujian sekolah seperti USP, US, USBN, Try Out hingga UAS.

Sebagai latihan dalam meningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap mata pelajaran.

Kali ini pembahasan tentang pelajaran PAI Kelas 9 yang sedang diujiankan dalam ujian sekolah USP serta bisa dijadikan panduan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah lainya di UAS.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban sebagai panduan dan gambara untuk menghadapi ujian sekolah di tahun 2023 pada Semester 2.

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum untuk mengimani adanya hari akhir untuk orang Islam adalah wajib’ain, bagi orang-orang yang tidak mengimani hari akhir maka mereka akan dianggap….

A. Kafir

B. Munafik

C. Musyrik

D. Murtad

E. Fasik

Jawaban : A

2. Bangsa Romawi terkenal akan kemajuannya namun pada akhirnya runtuh, hal tersebut disebabkan oleh….

A. Karena faktor kehidupannya yang boros serta berlebihan

B. Karena kurang pandai dalam mengatur manajemen

C. Karena tidak ada generasi penerus yang melanjutkan

D. Karena tidak bisa mempertahankannya dengan baik

Jawaban : A

3. Sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh keroyalan serta pemborosan dapat membuat kehidupan menjadi….

A. mulia

B. tentram

C. sederhana

D. tercela

Jawaban : D

4. Di bawah ini merupakan isi kandungan dari surat Al Kafirun, kecuali….

A. Tidak ada persamaan cara ibadah umat Islam dengan orang kafir

B. Kita semua dianjurkan untuk fanatik terhadap golongan

C. Kita semua dilarang untuk menyembah sembahan orang kafir

D. Kita semua dilarang untuk bekerja sama dengan masalah Al-Quran serta aqidah

Jawaban : B

5. Surat Al Kahfi di dalamnya terdiri dari 110 ayat, yang termasuk ke dalam golongan surat makkiyah adalah urutan surat yang ke….

A. 18

B. 14

C. 15

D. 17

Jawaban : A

6. Hukum menunaikan shalat jumat di masjid untuk seorang wanita yaitu….