Kalender Liturgi Katolik April 2023! Lihat Bacaan dan Peringatan Hari Raya Gereja Katolik

Jadwal Kalender Liturgi Katolik bulan April 2023 mencakup bacaan, injil, mazmur, bacaan Biarawan, peringatan Santo Santa, Hari Raya dan warna liturgi Katolik.

Jadwal dalam Kalender Liturgi Katolik menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah bersama maupun pribadi sehari-hari.

Pada April 2023, umat Katolik akan merayakan pekan suci.

Mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Hari Raya Paskah.

Sementara hari raya Gereja Katolik yang diperingati pada bulan April ini diantaranya Minggu Kerahiman Ilahi, Fidelis dr Sigmaringen, Santo Markus penulis injil, Petrus Chanel, Louis-Marie Grignion de Montfort dan St. Katarina dari Siena.

Berikut Kalender 2023 liturgi Katolik bulan April 2023 disadur dari imankatolik.or.id berdasarkan tanggal.

1. Hari biasa Pekan V Prapaskah

Hari Sabtu Imam

Yeh. 37:21-28; MT Yer. 31:10,11-12b,13; Yoh. 11:45-56.

BcO Ibr. 13:1-25

Warna Liturgi Ungu

2. HARI MINGGU PALMA

MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN

BcPerarakan: Mat. 21:1-11; Yes. 50:4-7; Mzm. 22:8-9,17-18a,19-20,23-24; Flp. 2:6-11; Mat. 26:14-27:66 (panjang) atau Mat. 27:11-54 (singkat).

BcO Yer. 22:1-8; 23:1-8

Warna Liturgi Merah

3. HARI SENIN DALAM PEKAN SUCI

Yes. 42:1-7; Mzm. 27:1,2,3,13-14; Yoh. 12:1-11.

BcO Yes. 52:13-53:12.

Warna Liturgi Ungu

4. HARI SELASA DALAM PEKAN SUCI

Yes. 49:1-6; Mzm. 71:1-2,3-4a,5-6b,15,17; Yoh. 13:21-33,36-38.

BcO Yer. 11:18 - 12:13.

Warna Liturgi Ungu

5. HARI RABU DALAM PEKAN SUCI

Yes. 50:4-9a; Mzm. 69:8-10,21-22,31,33-34; Mat. 26:14-25.

BcO Yer. 15:10-21

Warna Liturgi Ungu

6. KAMIS PUTIH

pagi Yes. 61:1-3a,6a,8b-9; Mzm. 89:21-22,25,27; Why. 1:5-8; Luk. 4:16-21.

BcO Yer. 20:7-18

sore Kel. 12:1-8,11-14; Mzm. 116:12-13,15-16bc,17-18; 1Kor. 11:23-26; Yoh. 13:1-15.

Warna Liturgi Putih

7. HARI JUMAT AGUNG

Pantang dan Puasa

Yes. 52:13 - 53:12; Mzm. 31:2,6,12-13,15-16,17,25; Ibr. 4:14-16; 5:7-9; Yoh. 18:1 - 19:42.

BcO Ibr. 9:11-28.

Warna Liturgi Merah

8. HARI SABTU SUCI

BcO Ibr. 4:1-16

Malam: VIGILI PASKAH (P).

Bac.1 Kej. 1:1-2:2; Mzm. 104:1-2a,5-6,10,12,13-14,24,35c atau Mzm. 33:4-5,6-7,12-13,20,22;

Bac.2: Kej. 22:1-18 (atau lebih singkat Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18); Mzm. 16:5,8,9-10,11;

Bac.3: Kel. 14:15 - 15:1; MT Kel. 15:1-2,3-4,5-6,17-18;

Bac.4: Yes. 54:5-14; Mzm. 30:2,4,5-6,11,12a,13b;

Bac.5: Yes. 55:1-11; MT Yes. 12:2-3,4bcd,5-6;

Bac.6: Bar. 3:9-15,32 - 4:4; Mzm. 19:8,9,10,11;

Bac.7: Yeh. 36:16-17a,18-28; Mzm. 42:3,5bcd; 43:3,4 atau kalau ada pembaptisan MT Yes. 12:2-3,4bcd,5-6 atau juga Mzm. 51:12-13,14-15,18-19;

Epistola: Rm. 6:3-11; Mzm. 118:1-2,16ab-17,22-23;

Bacaan Injil: Mat. 28:1-10

Warna Liturgi Putih