Soal USBN PJOK SMA/SMK dan Kunci Jawaban Ujian Try Out - UAS Kelas 12

SOAL PJOK Kelas 12 SMA Kunci Jawaban Latihan Ujian Sekolah Pilihan Ganda Essay. USBN, Try Out hingga UAS.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi berbagai ujian sekolah kali ini perlu adanya materi pembelajar yang fokus untuk mempersiapkan diri dalam ujian sekolah seperti Try Out, US hingga UAS PJOK Kelas 12.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat menjadi panduan dalam menjawab soal ujian nantinya.

Soal dan kunci jawaban itu dapat menjadi contoh dan pengalaman bagi siswa untuk mengerjakan ujian sekolah.

Untuk itu, cocok sekali digunakan sebagai pembelajaran yang difokuskan hanya untuk menghadapi Try Out hingga UAS nanti.

Melalui soal dan kunci jawaban siswa dapat mengevaluasi kemampuan diri serta meningkatkan kemampuan.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban ujian sekolah lengkap untuk mapel PJOK Kelas 12

Baca juga: Soal Ujian Sekolah PKN Kelas 8 dan Kunci Jawaban, Makna Sumpah Pemuda Bagi Perjuangan Kemerdekaan

1. Teknik pukulan dalam pencak silat berarti melakukan serangan dengan menggunakan ....

a. tangan

b. kaki

c. gada

d. tongkat

e. tangan dan kaki

Jawaban: a

2. Gerakan dilakukan dengan tangan dari bawah ditekuk di depan dada dan memukul secara bergantian, adalah pukulan ....

a. samping

b. melingkar

c. depan

d. bandul

e. atas

Jawaban: d

3. Dalam olahraga pencak silat suatu usaha pembelaan diri dari serangan lawan dengan cara mengadakan kontak langsung terhadap pukulan atau tendangan lawan, disebut ....

a. hindaran/elekan

b. tangkisan

c. tangkapan

d. jatuhan

e. kuncian

Jawaban: b

4. Dapat membangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, juga mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun nonolahraga adalah .... latihan kebugaran jasmani.

a. manfaat

b. hakikat

c. bentuk

d. prinsip

e. Tujuan

Jawaban: a

5. Kemampuan otot dalam melakukan kontraksi untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan disebut ....

a. kelentukan

b. keseimbangan

c. kekuatan

d. kecepatan

e. keluwesan

Jawaban: c

6. Suatu keadaan fisik seseorang pada waktu tertentu di dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya disebut ....

a. latihan kelentukan

b. latihan kekuatan

c. kondisi fisik

d. latihan keseimbangan

e. tujuan latihan

Jawaban: c

7. Istilah lain kebugaran jasmani adalah ....

a. cardio visiologycal fitness

b. physical endurance

c. fisiologycal fitness

d. fitness

e. physical fitness

Jawaban: e

8. Melindungi aktifitas seseorang dari kemungkinan cedera merupakan manfaat dari latihan ....

a. keluwesan

b. kecepatan

c. kelentukan

d. keseimbangan

e. kekuatan

Jawaban: e