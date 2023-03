Soal IPS Kelas 8 Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban serta Contoh Soal Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan semester 2 kelas 8 tahun 2023.

Soal-soal IPS yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Setelah menjawab sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban membuat Anda bisa mengoreksi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan adik-adik.

Baca juga: Soal IPA Kelas 8 Ulangan dan Ujian Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal UAS/PAS IPA

Soal IPS Kelas 8 SMP:

1. Sejak VOC dibubarkan, kekuasaan kolonialisme Belanda di lndonesia dipegang langsung oleh….

a. pemerintah Daendels

b. pemerintah Hindia Belanda

c. pemerintah Raffles

d. pemerintah Republik Bataaf

Jawab : d

2. Yang tidak termasuk factor pendorong penjelajahan samudra adalah….

a. Gold

b. glory

c. gospel

d. Liberty

Jawab : d

3. lndische Partij yang bersemboyan lndie voor de lnders, mempunyai arti….

a. Hindia untuk bangsa Belanda

b. Hindia untuk penduduk pribumi

c. Hindia untuk bangsa Hindia lndonesia

d. Hindia untuk bangsa penjajah

Jawab : c

4. Konggres Pemuda ke ll dilaksanakan di pada tanggal 28 Oktober 1928 dijalan ….

a. Kramat raya no 6

b. Kramat Raya no. 5

c. Kramat Jati no. 6

d. Kramat Jati no 5