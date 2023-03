Soal Ujian Sekolah Kimia Kelas 12 2023 Lengkap Kunci Jawaban & Pembahasan USBN Kimia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal Kimia ujian sekolah atau ujian sekolah berbasis nasional (USBN) tahun 2023 berikut ini.

Ada beberapa pertanyaan atau contoh soal pelajaran Kimia yang disertai kunci jawaban dan pemabahasan soal.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawaban Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal dan menjawab pertanyaan maka semakin meningkat kompetensi yang Anda kuasai.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk mengasah kemampuan Anda.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar dalam mengasah kemampuan Anda menghadapi ulangan semester 2 atau ujian sekolah 2023.

Baca juga: Soal Ujian Sekolah Fisika Kelas 12 2023 Lengkap Kunci Jawaban Try Out USBN SMA/SMK

Soal Kimia Ujian Sekolah:

1. Pernyataan yang benar mengenai sifat-sifat unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah mempunyai

kecenderungan ….

a. jari-jari atom berkurang

b. keelektronegatifan bertambah

c. afinitas elektron bertambah

d. energi ionisasi berkurang

e. sifat logamnya berkurang

Jawab : D . energi ionisasi berkurang

Pembahasan:

Pernyataan yang benar dalam satu golongan dari atas ke bawah (energi ionisasi berkurang) Dalam

satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar, sehingga makin mudah untuk

melepaskan elektron valensinya, akibatnya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron

valensi menjadi makin kecil (berkurang).

2. Magnalium adalah logam paduan yang terdiri dari ….

a. Mn dan Fe

b. Mn dan Cu

c. Mg dan Al

d. Mg dan Zn

e. Mg dan Cr

Jawab : C . Mg dan Al

Pembahasan:

Magnalium adalah logam paduan yang terdiri dari Mg dan Al.

3. Unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan secara makro (dalam jumlah besar) ialah ….

a. C, H, O, Mg, Zn

b. Cu, Zn, Mn, B, Fe

c. S, Na, Ca, Zn, C

d. P, K, N, Ca, Zn

e. N, K, S, Ca, Mg

Jawab : E . N, K, S, Ca, Mg

Pembahasan:

Unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan secara makro (dalam jumlah besar) ialah C, H, O, N, K, S,

Ca, dan Mg.

4. Di antara sifat unsur gas mulai berikut, yang menunjang kestabilan gas mulia adalah ….

a. konfigurasi elektron oktet

b. energi ionisasi tinggi

c. gas mono atomik

d. sukar bereaksi

e. berwujud gas