Soal Bahasa Inggris SMP Kelas 8 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal bahasa Inggris SMP kelas 8 semester 2.

Soal ini berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal.

Terdapat pula kunci jawaban soal bahasa Inggris SMP kelas 8 semester 2.

Soal ini dirangkum untuk siswa berlatih.

Siswa dapat menggunakan panduan soal dan kunci jawaban SMP ini sebelum mengikuti PAS.

Berikut daftar soal bahasa Indonesia IPS SMP kelas 8 semester 2.

1. From the story we can learn that...

a. The braver the luckier

b. The poor will always get nothing

c. The bold never save the princess

d. Action is better than talk only

Teks untuk soal nomor 2-3

Last week, my parents, sister, brother and I went to the zoo. We went there for recreation.

We left at 6.00 a. m. and arrived there at 8.00 a.m. the zoo is about a hundred kilometers from my house.

There were a lot of people watching a giant snake.

The snake was there for about watching a giant snake.

The snake was there for about a week. It was 9 meters long.

I thought it was the biggest snake I had ever seen.