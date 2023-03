Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah PAI SMA/SMK Kelas 10 Kurikulum Merdeka Semester 2 dari Buku Hal 232

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi sejumlah ujian sekolah pada Semester 2 ini, siswa harus memperbanyak belajar.

Pelajaran yang paling menunjang untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian adalah berlatih soal pada pelajaran PAI Kelas 10 SMA/SMK untuk kali ini.

Melalui sejumlah soal tersebut, siswa akan dituntut untuk menjawab soal-soal yang ada sesuai dengan kemampuanya, pada masa Kurikulum Merdeka.

Sehingga bisa menjadi evaluasi diri dalam menjawab soal, dan bisa terus diasah agar bisa semakin menguasai soal serupa yang akan dihadapi dalam ujian sekolah.

Kemungkinan seluruh soal yang ada, juga akan muncul dalam soal ujian sekolah.

Berikut pembahasan soal dan kunci jawaban sebagai panduan dan referensi dalam belajar menghadapi ujian sekolah berdasarkan buku PAI di halaman 232

Soal Pilihan Ganda

1. Sifat seseorang yang mudah tersulut emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain disebut dengan….

A. al-hilm

B. syaja’ah

C. ghadhab

D. tahawwur

E. ittiba al-hawa

2. Hamzah adalah seorang yang sangat sabar dan tenang setiap kali menghadapi masalah. Haris adalah seorang yang penakut, bahkan cenderung pengecut. Hafidz adalah seorang yang sering marah dengan membabi-buta dan sering merusak barang-barang di sekitarnya. Hakim adalah seorang yang pemberani dan berwatak ksatria. Halim adalah seorang yang pandai mengelola emosinya sehingga selalu tampil kalem dan santun. Dari ilustrasi tersebut, yang memiliki sifat tahawwur adalah….

A. Haris

B. Halim

C. Hakim

D. Hafidz

E. Hamzah

3. Perhatikan pernyataan berikut!

a. Kelelahan yang berlebihan

b. Berani mengakui kesalahan

c. Berani meminta maaf terlebih dahulu

d. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh

e. Pengaruh hormonal jenis kelamin tertentu

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan penyebab munculnya sifat temperamental antara lain ditunjukkan pada pernyataan….

A. a – b – c

B. a – c – d

C. a – d – e

D. b – c – d

E. b – d – e

4. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku mujahaddah an-nafs seorang pelajar di lingkungan sekolah yaitu….

A. Disiplin, patuh dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah

B. Menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman

C. Menjaga perilaku hidup sederhana tidak sombong dan tidak gengsi

D. Menghindari tindakan vandalisme atau mencorat-coret pagar sekolah

E. menyembunyikn fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang

5. Perhatikan kutipan hadis berikut!

قُلِ اَلْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Bacaan latin: Qulil haqqa walau kana murran