Profil Stella Putri Pius Susilo, Model Berbakat Asal Sanggau Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Stella Putri Pius Susilo merupakan model asal Sanggau, Kalimantan Barat. Ia pernah menjadi Duta Wisata Kalimantan Barat 2015 dan Top 10 Duta Wisata Indonesia 2015.

Saat ini di dunia profesional, bekerja sebagai social media marketing yang menghandle beberapa perusahaan besar di Pontianak dan Pulau Jawa.

Sambil merintis usaha custom furniture yang sudah berjalan hampir 5 tahun.

Disela-sela karir profesional, masih aktif di dunia entertainment seperti fashion, modeling dan acting serta aktif sebagai vokalis band di Pontianak. Ia kerap mengisi fashion show dan menjadi model brand-brand lokal Pontianak.

Dara kelahiran Sanggau 23 Juni 1993 ini memilih fokus berkarir di bidang digital marketing, entertainment, sosial media dan startup.

Sederet prestasi pernah Ia dapatkan seperti Duta Narkotika Kabupaten Sanggau 2009 dan Runner up 1 Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2009 dan Joining English Summer Camp in Accurate American English School at Kediri, Jawa Timur 2010.

Duta Pariwisata Kabupaten Sanggau 2010 ini juga pernah menjadi Finalis Duta Lingkungan Hidup Regional Kalimantan 2012 dan menjadi Delegasi Indonesia di Tim Trans Java-Bali Biodiesel, Expedition 2012 bersama Tim dari Malaysia,Thailand dan Laos serta berbagai prestasi bergengsi lainnya.

Disela pekerjaannya, Stella sudah merencanakan usaha sendiri dan aktif di beberapa komunitas yang ada di Kalbar.

Aktivitas lainnya, menjadi freelance model, vokalis band Pontianak serta berkolaborasi dengan beberapa bidang seni dan film serta beberapa komunitas lainnya.

Aktif di berbagai komunitas dan menjalani sejumlah kesibukan tak membuatnya terbebani. Lantaran Ia mengaku sangat senang bersosialisasi, bersinergi dan berkolaborasi.

Menurut Stella orang sukses sesungguhnya adalah orang biasa dengan keyakinan dan ketekunan yang luar biasa. Makanya Ia selalu maksimal dan sepenuh hati dalam bekerja.

"Prinsip saya dalam bekerja, orang sukses sesungguhnya adalah orang biasa dengan keyakinan dan ketekunan yang luar biasa. Dalam bekerja harus maksimal dan bekerja sepenuh hati," ujar Stella pada Minggu, 26 Maret 2023.

Kedua orangtua adalah sosok yang diidolakannya dan mendorongnya hingga bisa sampai dititik ini. Stella mengaku kedua orangtuanya selalu memberikan contoh dan pelajaran-pelajaran hidup yang sangat luar biasa.

Selain kedua orangtua, semua orang yang ditemuinya adalah sumber inspirasi bagi Stella karena memberikan pelajaran hidup yang berbeda-beda. Sehingga Ia sangat berterima kasih kepada siapapun yang pernah hadir dan ada dalam hidupnya.

Meraih berbagai prestasi justru membuatnya terus berusaha untuk membuat skenario hidup menjadi suatu cerita yang “extraordinary”.