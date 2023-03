Kumpulan Soal Ujian Sekolah Matematika Kelas 12 Semester 2 dan Kunci Jawaban UAS, UAS & Try Out

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Berikut merupakan sejumlah soal untuk menghadapi ujian sekolah Matematika Kelas 12 pada tahun ini.

Soal dan kunci jawaban ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan dan menjawab soal.

Melalui soal-soal ini, siswa akan lebih banyak belajar tentang variasi soal serta gambaran dengan apa yang akan diterima dalam Ujian Sekolah Akhir ( UAS ), Ujian Sekolah ( US ) serta Try Out yang berkaitan dengan seluruh ujian sekolah.

Untuk itu, soal dan kunci jawaban ini cocok sekali untuk dijadikan panduan dan referensi untuk menghadapi ujian sekolah, serta pembelajaran.

Ikutilah seluruh ulasan soal yang kemungkinan juga akan muncul dalam ujian sebagai latihan lebih dini.

Soal Pilihan Ganda Matematika Kelas 12

1. Diketahui sebuah deret bilangan yaitu -4, 0, 4, 8, 12. Dari deret tersebut, tentukanlah rumus dari suku ke n!

A. Un = 4n = 7

B. Un = 4n = 6

C. Un = 4n = 8

D. Un = 7n = 8

Jawaban : c

2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 7 cm. Jarak titik C ke garis FH adalah .....

A. 126

B. 276

C. 273

D. 726

Jawaban: D

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH memiliki rusuk 6 cm. Sudut antara AE dan bidang AFH adalah . Nilai adalah .....

A. 136

B. 132

C. 133

D. 122

Jawaban: C

4. Sebuah kotak berisi kartu dengan nomor-nomor 1, 2, 3, .., 10. Dari kotak tersebut akan diambil 4 kartu. Peluang terambilnya paling sedikit 3 kartu bernomor ganjil adalah..

A. 13/24

B. 11/24

C. 9/24

D. 7/24

Jawaban: D