Swiss Open 2023: Kans Putri KW dan Gregoria Mariska Tunjung Amankan Satu Tiket Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Swiss Open 2023 memasuki babak 8 Besar atau Perempat Final, Jumat 24 Maret 2023.

Ada lima wakil Indonesia yang berlaga dilaga Perempat Final ini.

Dua diantaranya berada disektor Tunggal Putri.

Adalah Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung yang kemudian berpeluang bentrok disemifinal.

Pasalnya Putri KW dan Gregoria Mariska Tunjung berada disatu pool.

Dibabak 8 Besar, Putri KW akan menghadapi Pornpawee Chouchuwong asal Thailand.

Putri KW sendiri mempunyai misi berat karena sudah pernah dikalahkan oleh Pornpawee Chouchuwong.

Sedangkan Jorji julukan Gregoria Mariska Tunjung bentrok dengan Kirsty Gilmour.

Jorji mempunyai rekor pertemuan yang baik dengan dua kali mengemas kemenangan.

Jika keduanya menang dibabak 8 Besar ini, maka Jorji dan Putri KW saling adu teknik disemifinal.

Dengan demikian maka dipastikan satu tiket Final akan diamankan Indonesia disektor Tunggal Putri.

Aksi Gregoria Mariska Tunjung saat tampil di ajang All England 2023 belum lama ini. Tunjung melaju ke babak 8 besar Swiss Open 2023. (PBSI)

Berikut Jadwal Wakil Indonesia di 8 Besar Swiss Open 2023

St.Jakopshalle Basel Court 1

Starting at 20:00 WIB

Match 7

Putri Kusuma Wardhani vs Pornpawee Chouchuwong [6]

Rank : 38 - 11

H2H : 0 - 1

Last meeting : Round of 16 BAC 2022 Chouchuwong won 21-12 21-11