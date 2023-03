Soal Ujian PPG Guru Kemenag Pelajaran SKI Lengkap Kunci Jawaban Dalam Tes Profesi Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menjalani tes seleksi PPG bagi calon guru lingkungan Kemenag dalam waktu dekat bisa pelajari soal dan kunci jawaban latihan Pendidikan Profesi Guru pelajaran SKI.

Setiap guru diharuskan lolos PPG sebagai guru mata pelajaran SKI.

Soal terdiri dari pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai panduan dan referensi untuk menghadapi ujian PPG.

Guru yang hendak mengikuti PPG harus melakukan pendaftaran untuk diseleksi.

Nilai yang dihasilkan nantinya untuk menentukan lolos atau tidaknya dalam mengikuti PPG.

Makanya perlu adanya latihan dan pembelajaran mengenai soal-soal yang kemunginan muncul dalam tes seleksi PPG Guru.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban PPG sebagai panduan bagi guru

1. Agenda besar umat Islam setelah Rasulullah Saw wafat adalah kodifikasiAl-Qur’an, yaitu mengumpulkan Al-Qur’an yang tercecer di beberapamedia seperti kulit, batu, tulang, pelapah kurma dan juga hafalan parasahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar dan sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukan pengumpulan Al-Qur’an adalah....

A. Munculnya ayat-ayat palsu

B. Munculnya berbagai macam qiraat al-Qur’an

C. Adanya Nabi palsu

D. Banyaknya para shuhada’ di medan perang

2. Kebijakan dan prestasi Umar bin Khaththab adalah sebagai berikut kecuali......

a. Penaklukan wilayah Romawi, yaitu: Damaskus, Syiria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir

b. Membentuk beberapa Lembaga pemerintah diantaranya di Bidang Ekonomi seperti Mendirikan Baitul Mal, Mendirikan Departement keuangan dan Pajak, Menetapkan Anggaran penerimaan dan pengeluaran negara.

c. Lembaga Bidang Sosial dan keamanan; Mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, Menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan,Menetapkan Kalender Hijriyah. Membentuk Angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam

d. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu

3. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali….

A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak.

B. Memerangi Nabi palsu

C. Memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafiq

D. memerangi yang enggan berzakat

4. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar Ash-Shidddiq adalah sebagai berikut kecuali ….

A. Keberhasilan mengusai wilayah Palestina, Yordania, dan Syiria

B. Berhasil menghalau gerakan riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab

C. Pengumpulan lembaran (shuhuf) ayat-ayat suci Al-qur’an.yang berupa kulit kayu, tulangbelulang dan ada juga yang berupa tulisan di atas Batu

D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat

5. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah,….

A. Usman bin affan

B. Umar bin Khatab

C. Abu Bakar ash Sidiq

D. Ali bin abi thalib

6. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali ….

A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial.

B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial

C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu: Kelas wajib pajak: buruh, petani dan pedagang, dan kelas pemungut pajak: pegawai pemerintah, tentara dan elit masyarakat.

D. telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah

7. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelentir kaum muslimin, dan baiat secara masal adalah ….

a. Usman bin affan

b. Umar bin Khatab

c. Abu Bakar As-Shiddiq.

d. Ali bin abi thalib.

8. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah ...

A. Ali bin Abi Thalib

B. Usman bin Affan

C. Umar bin Khattab

D. Abu Bakar As Siddiq

9. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara, antara lain ...

A. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam bila meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah

B. Ajaran Islam tidak mengenal kasta, dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah

C. Ritual keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya

D. Pilihan A, B, dan C benar.

10. Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran ....

A. Para Wali

B. Para Muballiq

C. Para Wali dan para Muballiq

D. Para saudagar

E. Para Musafir

11. Alasan yang tepat orang non muslim juga diperbolehkan menjadianggota majelis syuro pada masa kepemimpinan Usman bin Affan ….

A. Untuk melindungi hak-hak orang non muslim

B. Untuk menjaga toleransi

C. untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa ataupenyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam

D. Untuk keadilan Negara demokratis

12. khalifah pertama dalam sejarah kekhalifaan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat (pengakuan/legitimasi) di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin.….