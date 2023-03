Momen Kevin Sanjaya Dipeluk Hary Tanoesoedibjo Hingga Tangisan di Hari Pemberkatan Pernikahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo mengikat janji pernikahan di Le Meurice, Paris, Prancis, dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat keduanya.

Sebagai anak dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo tampil begitu elegan dalam balutan gaun pernikahan nan mewah.

Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo diketahui dihadiri beberapa kerabat sesama profesi, rekan artis dan keluarga besar kedua Pengantin baru tersebut.

Angela Tanoesoedibjo memberikan pesan menohok untuk adiknya, Valencia Tanoesoedibjo yang baru saja resmi dipersunting oleh Kevin Sanjaya.

Sosok Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo resmi menikah di Hotel Le Meurice Paris, Perancis pada Kamis 23 Maret 2023 waktu setempat.

Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe mengikat janji pernikahan di Le Meurice, Paris, Prancis, dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat keduanya. (Instagram)

Momen pernikahan mereka terlihat dari unggahan media sosial kakak Valencia, Angela Tanoesoedibjo.

Sebagai kakak, Angela mengaku terharu dan bahagia adiknya telah dipersunting lelaki idamannya.

Melalui akun Instagramnya, Angela Tanoesoedibjo membagikan momen manis Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Angela turut mengunggah momen Kevin dan Valencia berciuman di depan tamu undangan.

Pada saat itu, Kevin dan Valencia tampak serasi mengenakan busana pengantin.

Valencia tampil anggun dengan balutan gaun putih yang menjuntai ke lantai.

Sedangkan Kevin tampil gagah dengan jas berwarna putih.

Angela Tanoesoedibjo membagikan momen manis Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Dalam unggahannya Angela pun mengungkap pesan untuk adiknya tersebut.

"U know I'm always here. Happy for you Sis," tulis Angela Tanoesoedibjo dikutip dari akun @angelatanoesoedibjo.