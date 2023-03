Cara Cek Kepribadian di Google Dengan Memasukkan Tanggal Lahir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ternyata saat ini bisa mengecek kepribadian melalui Google hanya dengan mengisi tanggal lahir.

Hal tersebut diketahui setelah sempat viral di Media Sosial (Medsos) ajakan buat cek kepribadian berdasar tanggal lahir di Google.

Sebagai contoh, ajakan tersebut bisa dilihat melalui salah satu twit dari akun base dengan handle @askrlfess

Belakangan? Pada twit tersebut, pengirim mengajak pengguna lain untuk membagikan informasi terkait kepribadiannya berdasar tanggal lahir yang diperoleh dari hasil pertama pencarian di Google.

Selain di Twitter, tren cek kepribadian berdasar tanggal lahir di Google juga ramai dibagikan oleh para pengguna di Instagram.

Di Instagram, tren ini dikemas dalam bentuk stiker “Add Yours” dengan ajakan berjudul “screenshot of your birthday + personality on Google”.

Tren “screenshot of your birthday + personality on Google” ini mengajak pengguna untuk membagikan tangkapan layar hasil pertama pencarian di Google atas kepribadian berdasar tanggal lahir.

Bila tertarik juga untuk mengikuti tren ini, berikut adalah cara cek kepribadian berdasar tanggal lahir di Google.

Cara cek kepribadian berdasar tanggal lahir di Google

- Buka Google Search atau www.google.com di browser ponsel.

- Selanjutnya, ketik tanggal-bulan lahir Anda dan tambahkan kata “personality”, misalnya “12 April personality” (tanpa tanda kutip).

- Lalu, klik opsi pencarian.

- Setelah itu, ambil screenshot hasil pertama dari pencarian Google atas kata kunci tersebut yang berisi penjelasan singkat kepribadian Anda berdasar tanggal lahir.

- Terakhir, bagikan tangkapan layar tersebut ke media sosial buat ikut tren “screenshot of your birthday + personality on Google”.

