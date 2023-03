Harga dan Ketersediaan Bapok di Mempawah Jelang H-1 Puasa Ramadan Stabil dan Aman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ilyas, salah satu pedagang sembako di Pasar Mempawah, menyampaikan, aktivitas Pasar Sebukit Rama Mempawah, menyebut, harga dan kebutuhan bahan pokok menjelang H-1 Ramadan masih stabil dan normal.

"Untuk di Pasar Mempawah hingga hari ini ketersediaan bahan pokok dan harganya masih terbilang stabil dan normal. Jadi dapat dikatakan aman," ujar Ilyas, Rabu 22 Maret 2023.

"Belum ada kenaikan yang signifikan, karena stok di agen masih stabil, barangnya masih ada jadi aman," tambahnya lagi.

Stabilnya harga di pasar lanjut Ilyas, terbantu dengan intensnya pemerintah daerah melakukan operasi pasar dan pasar murah.

"Ketersediaan bahan pokok dan terkendalinya harga dibantu oleh adanya pasar murah dan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga barang aman dan harga tidak naik," terangnya lagi.

Dikatakan Ilyas yang sedikit mengalami kenaikan hanya di beras, namun kenaikan tersebut terjadi sudah berlangsung sekitar dua pekan.

"Kalau beras memang sudah naik dari minggu-minggu lalu, naiknya juga tidak terlalu signifikan, dan sekarang sudah menetap di kisaran harga untuk beras premium Rp 16 ribu per kilo yang sebelumnya Rp 14 ribu per kilo, beras biasa setara dengan beras kampung/lokal Rp 12 ribu per kilo yang sebelumnya hanya Rp 10 ribu rupiah per kilo," terangnya. (*)

