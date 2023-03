Bukan Liam Smith! Juara Tinju Dunia WBO Senegera Gennady Golovkin Naik Ring Hadapi Petarung Kanada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Tinju Dunia WBO senegara Gennady Golovkin yakni Janibek Alimkhanuly dijadwalkan kembali naik ring.

Kali ini lawan dari petinju asal Kazakhstan adalah Steven Butler asal Kanada.

Petarung kidal itu akan mempertahankan kejuaraan seberat 160 pon pada 13 Mei 2023.

Duel yang dijadwalkan berlangsung selama 12 ronde itu akan disiarkan secara live dari ESPN.

Sejatinya mantan juara kelas menengah junior WBO Liam Smith adalah penantang nomor satu WBO untuk gelar Janibek Alimkhanuly.

Akan tetapi Liam Smith secara kontrak diwajibkan untuk segera melakukan pertandingan ulang dengan Chris Eubank Jr.

Liam Smith menumbangkan Chris Eubank Jr dengan TKO ronde keempat pada 21 Januari di AO Arena di Manchester Inggris.

Klausul pertarungan ulang yang membuat Liam Smith belum bisa menghadapi Janibek Alimkhanuly.

Sementara itu penantang wajib kedua Jaime Munguia telah dua kali menolak menghadapi Janibek Alimkhanuly.

Steven Butler bukanlah lawan yang cukup mudah untuk dikalakan.

Pasalnya petinju asal Montreal itu telah memenangkan empat pertarungan berturut-turut.

Namun demikian Janibek Alimkhanuly masih akan diunggulkan dalam kontes keempat berturut-turut.

Walaupun pria yang kini tinggal di Oxnard, California ini sempat mengalami masa-masa yang lebih sulit dari yang diharapkan selama pertarungan terakhirnya melawan Denzel Bentley dari Inggris.

Janibek Alimkhanuly pemegang sabuk WBO senegera Gennady Golovkin (Instagram @janibek_alimkhanuly)

Tale of The Tape Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler