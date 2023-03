Soal dan Jawaban Try Out SBMPTN 2023 Latihan Tes Masuk Perguruan Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal Try Out SNPMB (Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru) atau SBMPTN 2023 sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah.

Setiap soal akan memiliki kunci jawaban yang bisa dijadikan panduan untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi.

Untuk pembahasan soal Try Out kali ini terkait pelaksanaan tes TPS Tes Potensi Skolastik Penalaran Umum.

Sebagai dasar pelaksanaan tes untuk memasuki pergurutan tinggi sebagai calon peserta untuk mengikut tes.

Peserta SBMPTN akan mengikuti UTBK sebagai ujian berbasis online nasional.

Baca juga: Soal & Kunci Jawaban Ulangan UAS Semester 2 2023 IPS Kelas 8 Lengkap Pilihan Ganda-Essay

Berikut pembahasan soal SNPMB / SBMPTBN soal dan kunci jawaban

1. Jika 4z = p dan p = 2q, dengan p, q, z bilangan bulat positif, manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

(1) z > p

(2) q > z

(3) z + q = p

(4) q = 2z

A. 1, 2, dan 3 SAJA yang benar

B. 1 dan 3 SAJA yang benar

C. 2 dan 4 SAJA yang benar

D. HANYA 4 yang benar

E. SEMUA pilihan benar

Jawaban: C

2. Bari membeli 5 buah majalah dengan harga rata-rata Rp 4.000 per buah dan membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-rata Rp 6.000. Bila diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan buku Rp 5.000, berapa tambahan eksemplar majalah lagi yang dibeli oleh bari?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E.7

Jawaban: C

3. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah…

A. Tidak perlu bersosialisasi untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain.

B. Manusia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain

C. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

D. Manusia tidak membutuhkan bantuan orang lain.

E. Aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek yang harus dipisahkan dengan masalah sosial.

Jabawan: C

4. Topik utama teks tersebut adalah…

A. Proses sosial kemasyarakatan

B. Peran individu dalam masyarakat

C. Hubungan individu dengan masyarakat

D. Pentingnya masyarakat bagi individu

E. Pembentukan jalinan kemasyarakatan

Jabawan: A

Baca juga: Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Teknis 2023 Formasi Pengawas Koperasi Lengkap Kunci Jawaban

5. Berikut adalah beberapa reaksi organik

(1) Oksidasi etanol

(2) Oksidasi asetaldehid

(3) Karbonilasi metanol

(4) Hidrolisis asetamida

Asam asetat dapat dibuat melalui reaksi

A.1,2

B.1,3

C.1,2,3

D.2,3,4

E.1,2,3,4

Jawaban: E

6. Pemberian pupuk pada tanaman adalah untuk membantu tersedianya nutrisi hara bagi tanaman. Unsur dalam pupuk yang digunakan terutama untuk penyusunan klorofil dalam daun adalah…

A. Carbon

B. Hidrogen

C. Magnesium

D. Ferum

E. Nitrogen

Jawaban: C