Science Day 2023 di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, Ajak Siswa Beraksi Jadi Ilmuan Cilik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Science Day merupakan agenda kegiatan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah 2 Pontianak.

Setelah vakum selama kurang lebih 2 tahun karena pandemi covid-19, pada tahun ini SD Muhamamdiyah 2 Pontianak kembali menggelar Science Day 2023 dengan tajuk “Ilmuwan Cilik Beraksi”.

Pada Chemistry Insight Center (CIC) Jurusan Kimia FMIPA Universitas Tanjungpura tahun ini kembali menjadi fasilitator dalam kegiatan Science Day 2023, yang diselenggarakan di SD Muhamamdiyah 2 Pontianak pada Minggu, 19 Maret 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 3, 4 dan 5 CI SD Muhamamdiyah 2 Pontianak. Dengan agenda kegiatan Science Day tahun ini antara lain Circuit Tester in Electrolyte Media, How to Know Properties of Light, Visit Volcano, dan Stacking Colour of Solutions.

Melalui aktivitas ini, siswa melakukan praktik dipandu oleh kakak-kakak pendamping dari CIC. Adapun praktik yang dilakukan adalah bentuk pengembangan dari teori yang telah diterima di kelas oleh siswa sebelumnya.

Dr Andi Hairil Alimuddin selaku Ketua Jurusan Kimia menuturkan bahwa Jurusan Kimia mengembangkan beberapa program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat melalui CIC.

“Salah satu program Jurusan Kimia terkait peranan kampus bagi masyarakat adalah dalam rangka memperkenalkan ilmu sains khususnya sains alam bagi siswa sedini mungkin,” ujarnya.

Untuk itu, Chemistry Insight Center (CIC) Jurusan Kimia yang dikoordinir oleh Dr Winda Rahmalia dan Intan Syahbanu bersama adik-adik mahasiswa terus berupaya menghadirkan program-program kegiatan sesuai jenjang pendidikan, kelompok usia dan kelompok masyarakat.

“Melalui program ini, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga menjadi bekal pengalaman berharga bagi adik-adik mahasiswa Jurusan Kimia,” ujar Andi.

Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Pontianak, Ariansyah menuturkan bahwa melalui kegiatan ini siswa dapat memperoleh bekal dan gambaran tentang sains sehingga menumbuhkan motivasi siswa.

“Anak-anak mungkin sudah sering membaca tentang ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Jabir Ibnu Hayyan, Al Jabar, Ibnu Sina dan masih banyak lagi. Ilmuwan-ilmuwan ini adalah yang menekuni bidang sains. Lewat praktik sains bersama kakak-kakak dari CIC, semoga dapat membuka wawasan siswa kita tentang ilmu sains dan menumbuhkan semangat siswa ke depannya,” ujarnya.

Pada agenda penutupan kegiatan Science Day 2023, Suratno dari SD Muhamamdiyah 2 Pontianak menuturkan sangat senang sekali dengan terselenggaranya kegiatan Science Day ini.

“Anak-anak yang ikut dalam satu hari in telah mendapat banyak pelajaran berharga. Semoga ke depannya kegiatan-kegiatan serupa dapat terselenggara kembali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua pengelola CIC, Intan Syahbanu menuturkan bahwa Science Day 2023 ini dapat berjalan sukses karena dukungan banyak pihak.

“Pihak sekolah SD Muhammadiyah 2 selaku penyelenggara kegiatan memberikan dukungan penuh kepada siswa-siswinya dalam kegiatan ini, baik dukungan berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan,” ujarnya.

Selain itu, Pihak sekolah juga sangat kooperatif dalam mendiskusikan materi program Science Day 2023 sehingga program praktik yang dirancang dapat diselaraskan dengan pembelajaran yang diterima siswa di kelas.

Kemudian, CIC juga disupport oleh SDM mahasiwa yang sangat totalitas dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tak lepas juga dukungan dari Jurusan Kimia selaku “rumah” dari CIC yang mendukung semua aktvitas CIC baik internal maupun eksternal.

Sebagai informasi, Chemistry Insight Center berdiri pada bulan April 2019. CIC merupakan sebuah program layanan publik dari Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura yang bertujuan memberikan layanan edukasi dan pendampingan pengayaan ilmu alam, khususnya ilmu kimia dalam teori, praktik, penulisan akademik serta hilirisasi produk-produk hasil riset bidang ilmu kimia. CIC memberikan layanan luas baik di dalam ruang lingkup akademik maupun dalam lingkungan masyarakat umum. (*)

