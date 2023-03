Mau Nikah di 2023? Segini Minimal Penghasilan dan Gaji yang Harus Dikantongi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi Anda yang mempunyai rencana mengakhiri masa lajang dan menikah di tahun 2023, cek meinimal penghasilan dan Gaji yang harus dikantongi.

Penghasilan merupakan hal yang sangat krusial dalam membangun suatu rumah tangga.

Hal ini ternyata viral lewat unggahan yang menanyakan referensi dana yang harus dimiliki calon suami istri agar siap berumah tangga ramai dibicarakan di media sosial Twitter.

Unggahan tersebut dibagikan seorang warganet melalui akun Twitter ini pada Selasa 14 Maret 2023.

"Kalau mau nikah tuh harus punya tabungan berapa dan gaji per bulan berapa yang dirasa 'aman' untuk membangun rumah tangga?" tanyanya.

Unggahan ini kemudian ditanggapi oleh para warganet lainnya.

"Kalau aku pribadi percaya itungan manusia itu nggak akan pernah menjamin kecukupan dalam hidup, jadi berapapun penghasilannya selama dia pekerja keras dan bertanggungjawab, InsyaAllah selalu Allah cukupkan," tulis akun ini.

"Tabungan minimal masing-masingnya lebih dari Rp 50 juta. Terus penghasilan bulanan ya di angka Rp 6-10 juta sebulan bagusnya dah biar benar-benar aman," tulis akun ini.

"Kalau bukan sandwich gen dan nggak ada cicilan, at least take home pay Rp 7 juta. Kalau sandwich gen dan ada cicilan, at least Rp 10 juta," tulis akun ini.

Lalu, bagaimana kata pakar?

Hitungan gaji

Pengamat perbankan, keuangan, dan investasi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengungkapkan, saat ini belum ada penelitian pasti yang mencari tahu tingkat keuangan yang perlu dimiliki calon suami-istri agar mendapatkan kehidupan layak setelah menikah.

"Tiap kota perlu dihitung. Tiap kota pasti beda," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Saat ini, Indonesia baru memiliki perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) yang digunakan untuk menentukan perkiraan seseorang memiliki kehidupan layak dari sisi ekonomi.