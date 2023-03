Latihan Soal Pranata Komputer Tes Seleksi PPPK 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal tes seleksi PPPK Teknis jurusan Pranata Komputer berikut ini.

Ada beberapa soal yang dirangkum berdasarkan kisi-kisi soal PPPK 2023.

Cermati setiap soal yang ada selanjutnya berikan jawaban Anda dan sandingkan dengan kunci jawaban.

Koreksi hasil belajar Anda apakah banyak yang benar atau sebaliknya.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik.

Carilah berbagai referensi soal yang ada guna mengasah kemampuan Anda.

SOAL TES PPPK JURUSAN AHLI PERTAMA PRATANA KOMPUTER:

1. Bila Anda harus menghapus huruf E pada kata “KERUPUK’, maka Anda dapat melakukannya dengan cara meletakkan kursor di depan huruf E tersebut dan setelah itu menekan tombol keyboard yang dinamakan ….

A. F4

B. caps lock

C. back space

D. tab

Jawaban: C

2. Salah satu prosedur yang ditawarkan MS Word dalam membuat tabel adalah melalui ….

A. insert tabel

B. toolbar standard

C. table properties

D. drop down measure in

Jawaban: B

3. Tampilan folder yang menyajikan nama file, ukuran file, dan keterangan program dapat Anda peroleh jika memilih tampilan dengan pilihan ….