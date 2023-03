Dibagi 2 Sesi! Berikut Jam Tayang Wakil Indonesia di 8 Besar All England Open 2023

Ekspresi Gregoria Mariska Tunjung di All England Open 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak 8 Besar atau Perempat Final All England Open 2023 dijadwalkan bergulir hari ini Jumat 17 Maret 2023.

Indonesia masih memiliki delapan wakil yang berlaga di BWF Super 1000 ini.

Satu diantaranya harus bentrok sesama negara.

Duel satu negara itu tersaji disektor Ganda Putra.

Adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Sehingga satu tiket semifinal disektor Ganda Putra dipastikan milik Indonesia.

Pada babak 8 Besar atau Perempat Final ini, pertandingan dibagi menjadi dua sesi.

Sesi pertama dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB.

Sementara sesi kedua dimulai pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 00.00 malam nanti.

Berikut jadwal lengkap wakil-wakil Merah-Putih.

Sesi 1 Jam Tayang 17.00 WIB

* Court 1

Match 1

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya [JPN]

Ranking : 15-18

Head to head : 0-1

Match 2

Siti Fadia Silva Ramadhati/Apriyani Rahayu vs Baek Ha Na/Lee So Hee [KOR]

Ranking : 5-25

Head to head : 0-1