Irish Bella Ungkap Rencana Tujuannya Saat Ini Setelah Ammar Zoni Ditangkap Polisi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Keadaan yang saat ini dialami oleh Irish Bella membuat ia harus kuat dan bertahan demi sang anak.

Diketahui Ammar Zoni telah ditangkap polisi terkait kasus penggunaan Narkoba jenis sabu.

Ditangkapnya Ammar Zoni merupakan kali kedua, dimana pada tahun 2017 dirinya juga pernah menggunakan barang haram tersebut.

Setelah vakum beberapa hari di media sosial, Irish Bella akhirnya menggungah sebuah foto.

Melalui unggahan di Instagram @_irishbella_ pada Kamis 16 Maret 2023, Irish Bella membagikan potret kedua anaknya, Air Rumi Akbar dan Ara Puti Sabai Akbar yang terlihat bahagia.

Kedua anak Irish Bella dan Ammar Zoni tersebut tampak mengenakan baju dengan warna krem di rerumputan.

Dalam keterangan postingan, Irish Bella menuliskan bahwa kedua anaknya tersebut merupakan sumber kekuatannya.

"Masya Allah Tabarakallah (emoji hati)

The reason, my source of strength.

(Sebuah alasan, sumber kekuatanku)," tulis Irish.

Irish Bella seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya kuat menghadapi ujian hidup terkait Ammar Zoni yang terjerat narkoba lantaran kehadiran dua buah hati mereka.

Irish Bella juga menyampaikan bahwa dirinya selalu memiliki tujuan untuk bangkit dan fokus melangkah ke depan.

"I will always have a purpose to stand back up and keep moving forward.

(Aku akan selalu memiliki tujuan untuk berdiri kembali dan terus bergerak maju)," imbuhnya.

