Bansos Pangan Akan Diantar Langsung Ke Penerima, Begini Penjelasan PT Pos Indonesia!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah tengah mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras, daging ayam, dan telur menjelang Ramadhan tahun 2023.

Diumumkan oleh Kemensos yang telah bekerjasama dengan BUMN bahwa Bansos ini akan dikirim langsung ke penerima melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke satu titik pengambilan Bansos dan antre seperti sebelum-sebelumnya.

"Sistemnya nggak kayak dulu yang disimpan terus diambil di tempat. Sekarang langsung door to door. Datanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos," ujar Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dikutip dari Kompas.com

"Kami datang, nanti kami menyampaikan itu salah satunya melalui pos. Pos sudah ada namanya dan alamatnya kan. Jadi ke orang-orangnya. Kalau nggak ada (orangnya), nanti kembali. Seperti yang lalu," Tambahnya

Diketahui bahwa Bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang terdata sebegai penerima PKH, Dalam hal ini pencairannya secara bertahap.

• Yes! Maret 2023 Diwarnai Bansos Jelang Ramadhan yang Siap Cair, Cek Kategori Penerimanya Disini

Sedangkan pihak Bulog melalui Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, skema penyalurannya tidak akan dilakukan sekaligus dalam 3 bulan.

"Bansos ini diberikan dalam waktu setiap bulan. Tidak dilakukan sekali 3 bulan (sekaligus). Sehingga harga tidak terganggu. Walaupun kadang-kadang secara psikologis ada pengaruh dikit, tapi mudah-mudahan aman," katanya.

Menurut Gusti penyaluran Bansos ayam dan telur akan dilakukan oleh ID Food, sementara beras akan dilaksanakan oleh Bulog.

"Nanti telur dan daging dibagikan di daerah potensi stunting. Kalau beras dari data bansos Kemensos, telur data dari BKKBN," lanjutnya.

"Anggran dari pemerintah semua sedang dihitung. Yang jelas anggaran sudah siap. Tinggal data penerimanya by name by address. Eksekusi masih dilihat kapan, agar benar-benar tepat distribusiannya," jelas Gusti.

• Benarkah Pencairan Bansos Dipermudah? Begini Skema Pencairan Bansos Sembako Lewat PT Pos Indonesia!

Diberitakan Tribunpontianak.co.id sebelumnya bahwa PT Pos merancang 3 skema pencairan Bansos tahun 2023 termasuk dalam pencairan Bansos bahan pangan.

Pos Indonesia menyiapkan tiga skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima Bansos.

Terdapat tiga skema pencairan oleh Pos Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.