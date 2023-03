30 Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Latihan UAS 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 2 untuk meningkatkan pembahasan siswa terhadap Bahasa Inggris.

Terutama untuk menghadapi ujian sekolah Ujian Akhir Semester (UAS) dalam waktu dekat.

Melalui soal peserta didik akan mendapatkan gambaran dalam mengerjakan soal ulangan dan ujian sekolah.

Dalam pembahasan kali ini, terdapat soal pilihan ganda yang akan menjadi panduan terhadap soal-soal yang akan dihadapi nanti pada ujian sekolah.

Terlebih dalam soal ini dilengkap dengan kunci jawaban yang sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan siswa.

Seluruh jawaban yang dilakukan bisa dibandingkan dengan kunci jawaban.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai panduan dan referensi belajar.

Soal Pilihan Ganda

1. Why do the girl's parents disapprove of their marriage? Because ...

A. they don't like Rio.

B. the girl is still studying.

C. Rio is from a different ethnic group.

D. they keep the Karonese tradition.

E. the girl has chosen another guy.