Tingkat Pengoperasian Spontan Lumix G7K

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelajahi Panasonic DMC-G7K Lumix G Mirrorless (DSLM) Cameras, simpan berbagai momen berharga dalam keelokan yang menawan dengan video 4K.

Dan tangkap momen istimewa dengan Foto 4K. Kamera 4K hibrid ini akan menjaganya tetap indah.

4K Video and 4K Photo Capture the Perfect Moment

Momen istimewa yang ingin Anda kenang dapat terjadi kapan saja dan harus diambil dalam resolusi optimal. Sekarang teknologi 4K Panasonic tersedia untuk semua orang.

Dengan diperkenalkannya Lumix G7 baru, Anda akan dapat merekam video dalam 4K (hingga QFHD: 3840 x 2160 piksel, 25 fps, 100Mbit/detik).

Selain itu, dengan fitur Foto 4K, Anda dapat mengambil bidang sempurna dari sebuah urutan video 4K (30 bidang per detik) dengan mudah pada kamera dan menyimpannya sebagai gambar diam 8 megapiksel.

Lumix G7 hibrid membebaskan kreativitas Anda untuk video maupun foto.

Focus on the Moment

Bersiaplah untuk menangkap peluang rana tak terduga berikutnya. Menambahkan teknologi Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) pada AF Kontras telah mencapai ketepatan dan kecepatan lebih tinggi pada sekitar 0.07 detik.

Hal ini memadukan sekitar 200 persen performa Penelusuran AF, pengambilan gambar konstan dengan 8 bidang per detik dalam resolusi penuh, dan kompatibilitas Kartu Memori UHS-II SDXC untuk mengubah momen sekali seumur hidup itu menjadi kenangan abadi

Everything in the Right Place

Fitur Lumix G7 tidak hanya rangka penuh gaya dan canggih serta cengkeraman yang kencang dan pas di tangan, namun memberikan pula tingkat pengoperasian spontan.

Live View Finder (LVF) membantu Anda membingkai gambar bahkan dalam kondisi cahaya matahari terang dan desain rangkanya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan setelan dengan bebas.

Pemutar depan/belakang mengendalikan apertur utama dan pengaturan kecepatan rana, sementara dengan mudah beralih untuk menangani penyesuaian sementara WB dan ISO.