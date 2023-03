Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Ulangan UTS/UAS Semester 2 2023 serta Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs semester 2 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum berdasarkan kisi-kisi materi yang ada.

Selanjutnya berikan jawaban Anda untuk pertanyaan tersebut.

Sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Adanya kunci jawaban membuat Anda bisa mengoreksi hasil belajar sendiri.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan serta pengetahuan.

Baca juga: Soal TIK Kelas 8 Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP:

1. Doni : I see t hat you bring so many books Elsa, may I help you?

Elsa : ............ You are very kind, Don.

A. Cert ainly

B. No, t hanks

C. Really?

D. I’m sorry

2. Mother : Soni, can you t urn off the lamp, please?

Soni : .......

A. With a pleasure

B. I’m sorry

C. I can’t

D. No, I’m bussy

3. Sadi: May I borrow your pencil case?

Sigit: .........I’m using it .

A.Sure

B. I’m sorry

C. Yes, I do

D. With pleasure

Baca juga: Soal Matematika Kelas 8 Ulangan UTS/UAS Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

4. Hilya: I am hungry mom, ...................., please ?

Mother: Sure. T he delicious meals are ready on t he table for you, dear.