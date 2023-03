Ketahui Cara Memblokir Kontak WA dan Ciri-ciri Jika Anda Yang Terblokir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dengan kemajuan teknologi, melalui WhatsApp, kita hampir bisa melakukan semua bentuk komunikasi.

Seperti berkirim pesan, voice note, mengunggah status, hingga melakukan panggilan suara (voice call) dan panggilan video (video call) dengan teman, saudara, keluarga, rekan kerja, hingga orang asing sekalipun.

Namun, ada kalanya kita ingin memblokir teman di WhatsApp.

Entah karena ada masalah, terlibat perkelahian kecil, atau sesederhana terganggu dengan seseorang, sehingga ingin memutus saluran komunikasi.

Lantas, bagaimana cara blokir teman di WA? Bagaimana pula ciri-ciri WhatsApp kita yang sedang diblokir?

Pengguna bisa blokir teman di WA (WhatsApp), dengan melakukan cara sebagai berikut :

- Buka ruang obrolan WhatsApp orang yang ingin diblock

- Klik titik tiga di pojok kanan atas

- Klik "More"

- Klik "Block"

Nanti muncul keterangan berbunyi "You blocked this contact. Tap to unblock" (Anda telah memblokir kontak ini. Ketuk untuk buka blokir).

Apa yang terjadi setelah kita blokir seseorang di WhatsApp? Ada tiga perubahan yang bakal terjadi kepada WhatsApp pengguna, setelah memblokir teman di WhatsApp.

Pertama, informasi last seen (terakhir dilihat), status online, serta status WhatsApp pengguna tidak akan muncul di WhatsApp orang yang diblokir.

Kedua, perubahan foto profil pengguna juga tidak akan bisa dilihat oleh orang yang diblokir.