Ada Klausul Khusus! Tinju Dunia Kelas Berat Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Disepakati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia kelas berat antara Tyson Fury vs Oleksandr Usyk akhirnya menemui kata sepakat.

Tyson Fury akan berhak untuk mendapat jatah 70 persen dan Oleksandr Usyk hanya 30 persen.

Namun demikian ada klausul khusus yang diminta Oleksandr Usyk kepada Tyson Fury.

Klausul itu adalah Tyson Fury harus menyumbangkan £1 juta kepada Ukraina akibat perang melawan Rusia.

Jika dikalkulasikan dengan mata uang rupiah, maka Tyson Fury harus menyumbang Rp. 16.467.964.600,00.

"Tyson Fury dan Oleksandr Usyk mendekati kesepakatan untuk pertarungan kejuaraan kelas berat yang tak terbantahkan direncanakan pada 29 April di Stadion Wembley London," tulis Mike Coppinger dari ESPN.

"Setelah kedua belah pihak memberi tahu WBA bahwa mereka telah menyetujui persyaratan, Presiden Gilberto Mendoza mengatakan kepada ESPN. Tyson Fury menawari Oleksandr Usyk 30 persen dari pembagian menjadi 70 persen dalam wawancara media sosial, dan Usyk setuju dalam videonya sendiri," tambah Mike Coppinger.

Masih dalam keterangannya, kesepakatan tersebut datang sebelum batas waktu 5 sore ET untuk kesepakatan untuk menghindari tawaran dompet untuk Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois.

Adapun yang mempercepat proses ini adalah orang-orang dari WBA, yang menawarkan ultimatum kepada Oleksandr Usyk.

Dengan demikian setelah dua dekade, Tinju Dunia akan memiliki juara baru yang tak terbantahkan.

Tyson Fury sementara itu pun telah memposting kesiapannya untuk menghadapi Oleksandr Usyk.

The Gypsy King mengklaim ia hanya butuh 6 minggu untuk berlatih.

"Saya tidak perlu enam bulan atau empat bulan dan semua itu, saya mendapat istirahat enam minggu dan seminggu, selesai, hari-hari bahagia," ungkap Tyson Fury.

