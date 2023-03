Soal PTS Agama Islam Kelas 3 Semester 2 dan Kunci Jawaban, Latihan Pendidikan Agama Islam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk asah kemampuan diri untuk menghadapi ujian sekolah pada Semester 2 pada pelajaran PAI Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka.

Soal latihan akan meningkatkan kemampuan adik-adik untuk mengasah kemampuan dalam mengerjakan soal.

Untuk itu, dianjurkan memperbanyak materi latihan yang terdiri dari soal pilihan ganda dan essay.

Rangkuman materi soal ini merupaka perpaduan soal yang menyeluruh sehingga memungkinkan keluar dalam ujian sekolah sangat terbuka.

Ulasan solan PTS - UAS ini dilengkapi dengan kunci jawaban menjadikannya cocok sebagai referensi yang mudah untuk dipahami.

Berikut soal pilihan ganda dan isian

1. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara .......

A. Mendirikan Sholat 5 waktu

B. Mengeluh

C. Bermain – main dengan teman

2. Surat An Nashr diturunkan dikota ......

A. Mekkah

B. Jakarta

C. Madinah

3. Innal insana lafi .....

A. Khusrin

B. Amrin

C. Sadrin

4. Surat Al ‘Asr mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan .........

A. Harta

B. Sembahyang

C. Waktu

5. Orang yang akan mau masuk islam harus membaca ......

A. Surat Al Fatihah

B. Syahadatain

C. Surat An Nash

6. “Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar .................... ”

A. Rosulullah

B. Robbillah

C. Rofillah

7. Siapa nama nabi kita ....

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Musa as

C. Nabi Ibrahim as

8. Perintah Allah harus kita ....

A. Dengarkan

B. Laksanakan

C. Setujui