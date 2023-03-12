MotoGP
Marc Marquez 78 Kali Putari Sirkuit Portimao di Tes Pramusim MotoGP 2023 Terakhir, Hasil Tetap Buruk
Alhasil, performa jeblok itu membuat Marc Marquez yang juga sebenarnya juara dunia MotoGP 8 kali tersebut terancam tak bisa kompetitif musim 2023 ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tes pramusim MotoGP 2023 seri Portimao Sabtu hingga Minggu 12 Maret 2023 menjadi kesempatan terakhir seluruh tim untuk melakukan uji terhadap tunggangan yang akan jadi andalannya di MotoGP 2023 musim ini.
Termasuk di antaranya Pembalap andalan Tim utama Honda , Marc Marquez .
Pada hari pertama , total 78 lap alias 78 kali Marc Marquez memacu Honda RC213V andalannya melewati Sirkuit Algarve Portimao, Portugal tersebut.
Hasilnya, hanya pada Lap ke 35 Marc Marquez mencatatkan Laptime atau Waktu Lap yang agak 'lumayan'.
Itupun hanya membuat Marc Marquez bercokol di peringkat ke 19 !
• Rekap Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023 seri Portimao Day 1, Marc Marquez dan Honda Tak Kunjung Membaik
Sisanya, seluruh hasilnya benar-benar jauh dari kata kompetitif untuk bersaing di barisan terdepan pembalap tercepat !
Alhasil, performa jeblok itu membuat Marc Marquez yang juga sebenarnya juara dunia MotoGP 8 kali tersebut terancam tak bisa kompetitif musim 2023 ini !
Berikut rekap Hasil tes pramusim MotoGP 2023 Official Test seri Portimao , Algarve Portugal :
(Posisi Finish, Nomor Motor, Pembalap, Negara Asal, Tim, Sepeda Motor, Waktu, Lap Terbaik, Total Lap, Gap,Top Speed)
1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.771 77 78 334.3
2 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.005 58 65 0.234 0.234 340.6
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.025 71 88 0.254 0.020 334.3
4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.336 56 65 0.565 0.311 337.5
5 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.460 62 64 0.689 0.124 335.4
|Rekap Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023 seri Portimao Day 1, Marc Marquez dan Honda Tak Kunjung Membaik
|Live Update Hasil Tes MotoGP Portimao 2023 Day 2, Francesco Bagnaia vs Fabio Quartararo Terdepan
|Aprilia Menuju Gelar Juara MotoGP 2023! Hadapi Tantangan Ganda
|Live Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023! Asa Luca Marini Jadi Tercepat di MotoGP Portugal 2023
|MotoGP Berapa cc? Apa Bedanya MotoGP dan Superbike?